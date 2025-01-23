Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları bilnlerce kişi için e-Devlet ekranı başında yerlerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) duyurusuyla 2025 yılı sonuçları erişime açıldı. Adaylar 2025 bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte ödeme yapacak. Peki, 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...
2025 bedelli askerlik ücreti açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ödemesi gereken ücret, memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellendi. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine katılmaya hak kazanan adayların yerleştirme ve sevk süreçlerine dair tüm detaylar, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılmıştır. Adaylar, teslim olacakları birlik bilgilerini ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilirler. Belirlenen sevk tarihleri ise şu şekildedir:
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025