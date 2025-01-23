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2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

16:5023/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bedelli askerlik ücreti
Bedelli askerlik ücreti

Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları bilnlerce kişi için e-Devlet ekranı başında yerlerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) duyurusuyla 2025 yılı sonuçları erişime açıldı. Adaylar 2025 bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte ödeme yapacak. Peki, 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

2025 bedelli askerlik ücreti açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ödemesi gereken ücret, memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellendi. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine katılmaya hak kazanan adayların yerleştirme ve sevk süreçlerine dair tüm detaylar, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılmıştır. Adaylar, teslim olacakları birlik bilgilerini ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilirler. Belirlenen sevk tarihleri ise şu şekildedir:

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025



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