2025 bedelli askerlik ücreti açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ödemesi gereken ücret, memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellendi. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?