Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin görev yerlerini açıkladı. Binlerce asker adayı, hangi birliğe katılacaklarını öğrenmek ve sevk tarihlerini netleştirmek için e-Devlet sonuç ekranını ziyaret ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan bedelli askerlik yerleri ve sevk detayları, başvuru sürecini tamamlayan adaylar için artık erişilebilir durumda olacak. İşte Bedelli askerlik sevk ve celp dönemleri 2025...
Bu yıl bedelli askerlik hizmeti yapacak kişilerin askere gidecekleri yerler ve celp dönemleri açıklandı.
Bedelli askerlik sevk ve celp dönemleri 2025
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025
BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.