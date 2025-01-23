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2025 bedelli askerlik sevk ve celp dönemleri açıklandı

2025 bedelli askerlik sevk ve celp dönemleri açıklandı

15:3123/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
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Bedelli askerlik celp dönemleri
Bedelli askerlik celp dönemleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin görev yerlerini açıkladı. Binlerce asker adayı, hangi birliğe katılacaklarını öğrenmek ve sevk tarihlerini netleştirmek için e-Devlet sonuç ekranını ziyaret ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan bedelli askerlik yerleri ve sevk detayları, başvuru sürecini tamamlayan adaylar için artık erişilebilir durumda olacak. İşte Bedelli askerlik sevk ve celp dönemleri 2025...

Bu yıl bedelli askerlik hizmeti yapacak kişilerin askere gidecekleri yerler ve celp dönemleri açıklandı.

Bedelli askerlik sevk ve celp dönemleri 2025

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.



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