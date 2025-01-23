Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

11:2223/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

2025 Ocak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Adaylar, E-Devlet üzerinden bedelli askerlik yerlerini öğrenebilecekler.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz"



#bedelli askerlik
#e-Devlet
#MSB

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji son dakika il il uyardı! Sağanak ve kar çıktı geliyor: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat