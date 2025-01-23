Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
2025 Ocak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Adaylar, E-Devlet üzerinden bedelli askerlik yerlerini öğrenebilecekler.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz"
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