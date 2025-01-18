Yunanistan'da 'Milli Savunma Üniversitesi' adı altında yeni yapılanma

Askeri okulların alarm verdiği Yunanistan'da yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Ülke basınında yer alan haberlerde Yunanistan'da "Milli Savunma Üniversitesi" adı altında yeni bir askeri yüksek eğitim kurumu hazırlığı yapıldığı belirtildi. Söz konusu çalışmayla askeri okullar arasında ortak müfredat oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.
Bu konudaki çalışmayla askeri okullar arasında ortak müfredat oluşturulması hedefleniyor.
Yunanistan'da askeri okullar alarm veriyor
Ülkede, özellikle 2020 sonrası yüksek öğrenimde askeri okullara giren öğrenci sayısının sürekli azaldığı ve 2024'te bu okullara giren öğrenci sayısının mevcut kapasitenin yüzde 64'üne gerilediği görülüyor.
Yeni yapılandırılacak sistemle, sadece askeri alanlarda değil bilim ve teknoloji gibi alanlarda eğitim verilmesi ve meslek lisesi mezunlarına yüzde 10 kontenjan tanınması planlanıyor.
20 milyon avroluk bütçe ayrılacak
Askeri okulların koşullarının genel olarak iyileştirilmesi için yaklaşık 20 milyon avroluk bir bütçe ayrılması ve öğrencilere verilen maddi desteğin artırılması da hedefleniyor.
Yeni yapılanma kapsamında askeri yüksek eğitim kurumlarında doktora programlarına imkan sağlanması ve doktora araştırmalarının savunma sanayisi teknolojilerini de kapsaması öngörülüyor.