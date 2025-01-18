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Yunanistan'da 'Milli Savunma Üniversitesi' adı altında yeni yapılanma

Yunanistan'da 'Milli Savunma Üniversitesi' adı altında yeni yapılanma

00:2918/01/2025, Cumartesi
AA
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Yunanistan yeni bir yapılanmaya giderek Milli Savunma Üniversitesi kurmayı planlıyor.
Yunanistan yeni bir yapılanmaya giderek Milli Savunma Üniversitesi kurmayı planlıyor.

Askeri okulların alarm verdiği Yunanistan'da yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Ülke basınında yer alan haberlerde Yunanistan'da "Milli Savunma Üniversitesi" adı altında yeni bir askeri yüksek eğitim kurumu hazırlığı yapıldığı belirtildi. Söz konusu çalışmayla askeri okullar arasında ortak müfredat oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yunanistan'ın "
Milli Savunma Üniversitesi
" adı altında yeni bir askeri yüksek eğitim kurumu hazırlığı yaptığı bildirildi.
Yunan basında yer alan haberlere göre, ülkenin
Milli Savunma
ve
Eğitim
bakanlıkları yeni bir
Milli Savunma Üniversitesi
kurulması için ortak çalışma başlattı.
Milli Savunma Üniversitesi
nin 2026-2027 veya 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Bu konudaki çalışmayla askeri okullar arasında ortak müfredat oluşturulması hedefleniyor.

Yunanistan'da askeri okullar alarm veriyor

Ülkede, özellikle 2020 sonrası yüksek öğrenimde askeri okullara giren öğrenci sayısının sürekli azaldığı ve 2024'te bu okullara giren öğrenci sayısının mevcut kapasitenin yüzde 64'üne gerilediği görülüyor.

Yeni yapılandırılacak sistemle, sadece askeri alanlarda değil bilim ve teknoloji gibi alanlarda eğitim verilmesi ve meslek lisesi mezunlarına yüzde 10 kontenjan tanınması planlanıyor.

20 milyon avroluk bütçe ayrılacak

Askeri okulların koşullarının genel olarak iyileştirilmesi için yaklaşık 20 milyon avroluk bir bütçe ayrılması ve öğrencilere verilen maddi desteğin artırılması da hedefleniyor.

Yeni yapılanma kapsamında askeri yüksek eğitim kurumlarında doktora programlarına imkan sağlanması ve doktora araştırmalarının savunma sanayisi teknolojilerini de kapsaması öngörülüyor.



#Yunanistan
#Milli Savunma Üniversitesi
#Askeri Okul
#yüksek öğrenim

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