Yunanistan'da 'Milli Savunma Üniversitesi' adı altında yeni yapılanma

" adı altında yeni bir askeri yüksek eğitim kurumu hazırlığı yaptığı bildirildi.

" adı altında yeni bir askeri yüksek eğitim kurumu hazırlığı yaptığı bildirildi.

Ülkede, özellikle 2020 sonrası yüksek öğrenimde askeri okullara giren öğrenci sayısının sürekli azaldığı ve 2024'te bu okullara giren öğrenci sayısının mevcut kapasitenin yüzde 64'üne gerilediği görülüyor.

Yeni yapılandırılacak sistemle, sadece askeri alanlarda değil bilim ve teknoloji gibi alanlarda eğitim verilmesi ve meslek lisesi mezunlarına yüzde 10 kontenjan tanınması planlanıyor.

Askeri okulların koşullarının genel olarak iyileştirilmesi için yaklaşık 20 milyon avroluk bir bütçe ayrılması ve öğrencilere verilen maddi desteğin artırılması da hedefleniyor.