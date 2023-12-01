Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında evinde Club Brugge ile karşılaştı. Temsilcimiz rakibine karşı 5-0’lık farklı skorla yenildi. 1 puanla grupta son sırada yer alan siyah-beyazlılar bu sonucun ardından Avrupa kupalarına veda etti. Beşiktaş - Club Brugge maç özeti haberimizde.

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇ SONUCU

RONNY DEİLA: “BEŞİKTAŞ'IN 1 PUAN ALMASI SÜRPRİZ OLDU”

Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, Beşiktaş’ı grubun favorilerinden biri olarak gördüğünü ve siyah-beyazlıların 1 puanda kalmasının sürpriz olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında Club Brugge, deplasmanda Beşiktaş’ı 5-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, “Performansımızdan dolayı çok mutluyum. İyi başladık. İlk 10-15 dakikada 2-0 yaptık. Sonra biraz düştük ama ikinci yarı başında hızlı başladık. Beşiktaş’a şans vermedik, güzel bir galibiyet oldu bizim için. Tadını çıkarmalıyız” cümlelerine yer verdi.

Kuralar ilk çekildiğinde Beşiktaş’ı grubun favorilerinden biri olarak gördüğünü belirten Deila, “1 puan almaları sürpriz oldu. Beni de şaşırttı. İlk maç iyi oynadık, skoru değerlendirmedik. Bugün hak ettiğimiz maçı kazandık. İki maça baktığımızda sonuçtan memnunum” ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY: “BU MAÇTAKİ EN BÜYÜK SIKINTIMIZ SAKATLIKLARDI”

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında Beşiktaş, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge’e 5-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

“Takımın yüzde 70’i sakat”

Bu maça istedikleri şekilde hazırlanamadıklarını belirten Çalımbay, “Takımın yüzde 70’i sakat. İstediğimiz oyuncularla sahaya çıkamadık. Herkesin yeri değişikti. Çoğu arkadaş başka mevkide oynadı ve istediklerini veremediler. Üzgünüz. Şu an sakatlıklarla uğraşıyoruz. Özelikle defansif oyuncuların hemen hemen hepsi sakat. Sabah buraya gelirken en son bir arkadaşımız daha sakatlandı, oynayamayacağını söyledi. Bu maçtaki en büyük sıkıntımız sakatlıklardı. Avrupa Konferans Ligi’nde iddiamız yok, elenmiştik. Bizim en büyük hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Bütün hedefimiz MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçı. Sakat oyuncularımız düzelirse istediklerimizi yapacağız. Bir arkadaşı orta sahadan alıp stoper, bek oynamamış arkadaşı bek yaptık, bunun sıkıntısını kötü şekilde yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Bugün sadece taraftara çok üzüldüm”

Rıza Çalımbay, taraftarın her şeyden önce sabretmesi gerektiğine vurgu yaptı. Çalımbay, “Ben bugün sadece taraftara çok üzüldüm. Bu maç 1-2 ay sonra olan bir maç olsaydı daha farklı olurdu. Elimizde gerçekten oynatacak oyuncu yok. Mazeret olsun diye söylemiyorum. Ben bu kadar sakatlık görmedim. Elimizdekilerle devreye kadar gitmemiz gerekiyor. Devreden sonra bazı değişiklikler olacaktır. Yeni gelecek yönetim değişiklikler yapacaktır. Onlarla da görüşeceğim. Her türlü şeyi yapmalarını isteyeceğim, gerekli raporları çıkaracağız. Düzelmesi gereken şeyler var, bu mental de olabilir. Ama ben 3 maç oynadım, 3 maçtan da sakat çıktı” şeklinde konuştu.

“Yeni başkan geldikten sonra olay bambaşka dönebilir”

Tecrübeli çalıştırıcı, 3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kuruldan sonra yeni gelecek yönetime gerekli bilgileri vereceğini dile getirerek, “Şu an 3 hafta oldu, 3 haftada çok şey gördük. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Seçim bittikten sonra raporumuzu hazırlayacağız. Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş’ın iyi olmasını istiyorum. Bu takımın düzelmesi gerekiyor. Önümüzde kritik maçlar var. MKE Ankaragücü maçını çok güzel şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bugün ne Amir’i (Hadziahmetovic) ne de Gedson’u (Fernandes) oynatmak istiyordum. Korumaya çalıştım ama mecburen oynattık. Birçok şey var. Gelen başkanımıza ayrıntılı şekilde raporu sunacağız. Takımda iyi oyuncular var ama tam kapasitede değiller. Ben geleli kısa süre oldu, yeni yeni tanıyoruz. Yeni başkan geldikten sonra olay bambaşka dönebilir” cümlelerine yer verdi.

“Bu maç keşke olmasaydı”

Kötü performanslardan dolayı kadro dışı kararının gelip gelmeyeceğiyle alakalı Çalımbay, “Kadro dışı getirmesi için başka sebep lazım, o da zor. Bizim takım ısırmıyor. Agresif değil, onu düzeltmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız. Zaten bütün takım beraber antrenman bile yapamadık. Geldik, başkanla görüştüm maça çıktım. Maçtan sonra milli takım arası vardı, oyuncular dağıldı. Sonra Sakarya’da hazırlık maçı oynadık. Ben iki maç istedim ama sakatlıklardan dolayı iki maç oynama şansımız yoktu. Milli maçlardan gelen arkadaşlara da yüklenemedik, normal tempoyla çalıştık. Mental olarak biraz düzelmişlerdi, iyiydi. Ama bu maç keşke olmasaydı. Ben hazırım da takım hazır değil” değerlendirmesinde bulundu.

“Benim çalıştığım yerde direnç olamaz öyle”

Takım içerisinde herhangi bir problemin olmadığını da vurgulayan başarılı çalıştırıcı, “Benim çalıştığım yerde direnç olamaz öyle. Böyle bir şeyi kimse yapamaz. Ben kendi kararlarımı veririm. Başka bir şey mümkün olamaz. Oyuncularla didişme, karşı karşıya gelme gibi bir şey mümkün değil. Ben öyle şeylere meydan vermem. Gerekirse kadro dışı olur” diyerek sözlerini noktaladı.

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