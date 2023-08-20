Beşiktaş - Pendikspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 2. haftasında, 2022-2023 sezonu 78 puanla üçüncü tamamlayan Beşiktaş, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.45’de oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Beşiktaş ile Pendikspor, tarihlerinde ilk. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Pendikspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

Ghezzal ve Colley oynayamayacak

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti. Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak.

Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Milot Rashica'nın da Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş 20 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş - Pendikspor maç kadrosu

Beşiktaş muhtemel 11’ler

Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

Pendikspor muhtemel 11’ler

Burak, Nuno, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Vukovic, Halil, Aosman, Gökcan, Görkem, Thuram

Beşiktaş - Pendikspor canlı skor

Trendyol Süper Lig puan durumu

Trendyol Süper Lig 2. hafta fikstürü



