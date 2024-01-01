Beşiktaş ’ta teknik direktörlük arayışlarında sona gelindi. Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın emanet edileceği isim hakkında çalışmaların sürdüğü Beşiktaş'ta Fransız teknik direktör Bruno Genesio ismi ön plana çıktı. Siyah-beyazlı yönetim Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı. Peki, Bruno Genesio kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ, BRUNO GENESİO İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Beşiktaş'ın, Fransız teknik direktör Bruno Genesio'yu birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, Genesio'yu cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında takımın başında görmek istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın emanet edileceği isim hakkında çalışmaların sürdüğü Beşiktaş'ta bu arayışta sona gelindi. Ağırlığı yabancı teknik adamlara veren siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı.

Beşiktaş'ın, 57 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde İstanbul'a getirip, imzaların atılması ve Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alması planlanıyor.

BRUNO GENESİO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Bruno Génésio, 1 Eylül 1966 doğumlu bir Fransız futbol teknik direktörü ve eski profesyonel futbolcudur. 57 yaşında olan Génésio, futbolculuk kariyerine orta saha pozisyonunda Lyon kulübünde başlamıştır.

Teknik direktörlük kariyerine 1999'da Villefranche takımında başlayan Génésio, daha sonra 2001 ile 2006 yılları arasında Besançon takımında yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak görev yaptı.

2007'den 2011'e kadar Lyon B takımında yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalıştı. Ardından, 2011'den 2015'e kadar Lyon A takımında yardımcı antrenör olarak görev alırken, 2015 ile 2019 yılları arasında Lyon'un baş teknik direktörü oldu.

2015-2016 / 2018-2019 sezonları arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, 2019-2020 / 2020-2021'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ve son olarak da 2020-2021 / 2023-2024 dönemlerinde Fransa'da Rennes'i çalıştıran Genesio'nun, siyah-beyazlılarla 1.5+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor.







