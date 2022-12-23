Beykoz’da gidilecek piknik ve mesire alanları neresi?

İstanbul Beykoz’da piknik yapılacak yerler listesinde bulunan mesire alanları hafta sonları ve tatil günlerinde, özellikle yaz aylarında bir hayli kalabalık oluyor. Listede bulunan fiyat ve konum bilgileri zamanla değişebilir. Ücretli-ücretsiz ya da yemekli-yemeksiz alanları Beykoz piknik alanlarında bulabilirsiniz. Ayrıca, Beykoz piknik alanları mangal yapılabilir ya da yapılamaz diye ikiye ayrılıyor.

Beykoz piknik alanları dinlenme amacı ile tercih edilen ve vakit geçirmek için tercih edilen yerler arasında yer almaktadır. Ailecek huzurlu, mutlu ve keyifli bir şekilde zaman geçirmek isteyenler nerede piknik yapabileceklerini araştırıyor. İstanbul’da ikamet edenler piknik yapacakları yerler arasında tabiki Beykoz gelmekte. Beykoz’da hem mesire hem de piknik alanı olarak birçok yer bulunuyor. Beykoz’d gidilecek piknik yerleri ve mesire alanları hakkında detay yazımızda.

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Beykoz Piknik Alanları

Beykoz da piknik alanları incelemesine giren kişiler bu yazımızla arayışlarını gönül rahatlığı ile sonlandırabilirler. Beykoz tarafında piknik alanları bulmak istiyorsanız yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Beykoz Karlıtepe Mesire Alanı

Karlıtepe Mesire Alanı

Karlıtepe Mesire Alanı muhteşem manzarası ile seyir terası, gezinti ve spor alanları, bisiklet ve yürüyüş parkurları ile oldukça geniş bir piknik alanına sahiptir. Üçüncü köprüyü gören manzaraya sahip Karlıtepe Mesire Alanı'nda hazır mangal yerleri bulunuyor. Buradan istediğiniz şekilde mangalınızı pişirebilir ve tüketebilirsiniz.

Doğalgazlı mangal üniteleri de bulunan piknik alanında ücretlendirmeler kilogram başına yapılmaktadır. Ayrıca, Karlıtepe Mesire Alanı'na araçlarıyla gelmek isteyen kişilerden 10 TL otopark ücreti alınmaktadır.

İstanbulBeykoz Kaymakdonduran Ormanı

Beykoz Kaymakdonduran Ormanı

Kaymakdonduran Mesire Alanı olarak da bilinen orman, temiz oksijen almak için en uygun yerlerden biridir. Yüzlerce türde bitkiye ev sahipliği yapan Kaymakdonduran ormanı girişinde 5 TL ücretlendirme yapılıyor. Yaz aylarında serinlemek ve piknik keyfi yapmak isteyenler için ideal bir alan olan Kaymakdonduran ormanında masaların mesafesinin uzak olması kalabalık ve sıkışık alanların önüne geçmek için çok iyi bir seçenektir.

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Ayrıca, Beykoz Kaymakdonduran Ormanı içerisinde hizmet veren küçük bir büfe de bulunmaktadır. Büfeden birçok ihtiyacınızı karşılamanız mümkündür ancak, tüm ihtiyaçlarınız değil. Bu sebeple Ormana piknik yapmak için gidecekseniz tüm eşyalarınızı önceden hazır ederek gitmenizi tavsiye ederiz. Kaymakdonduran Ormanı'nın giriş saati ise sabah 09.00'dır. Mesire alanı saat 24.00'a kadar halkın kullanımına açıktır.

Beykoz Elmasburnu Mesire Yeri

İstanbul Beykoz Elmasburnu Mesire Yeri

İstanbul'un en güzel mesire alanları arasında yer alan Elmasburnu, kamp yapmak için de ideal yerlerden biridir. Yürüyüş yapabileceğiniz Elmasburnu Mesire Yeri'nde birbirinden güzel manzara fotoğrafları çekebilirsiniz. Ayrıca deniz kenarında bulunan mesire alanında bir yandan piknik yaparken diğer yandan denizin keyfine de varabilirsiniz.

Beykoz Çamlıbel Piknik Alanı

Çamlıbel Piknik Alanı

Restoran olarak hizmet veren Çamlıbel Piknik Alanı yemyeşil ağaçların içerisinde konumlandırılmıştır. Hem piknik yapmak hem de kendileri bir şeyler hazırlamak istemeyen kişiler için oldukça uygun bir yerdir. Çamlıbel Piknik Alanı'nda mangal, çay, kahvaltı, öğle yemeği gibi birçok seçenek bulunuyor. Bu nedenle günün herhangi bir zamanında gidebilir ve hazır pikniğin keyfini sürebilirsiniz.

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