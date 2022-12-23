iPhone pil yüzdesi gösterme nasıl yapılır?

Telefonunun pil durumunu daha kolay bir şekilde takip etmek isteyenler için iPhone pil yüzdesi nasıl yapılır? başlıklı bu haberimizi okuyabilisiniz. iOS 16 Beta yüklediyseniz, tek yapmanız gereken Ayarlar > Pil yolunu takip etmek ve Pil Yüzdesi seçeneğini aktif hale getirmek. iPhone pil yüzdesi nasıl açılır? İşte cevabı!

iPhone’un pil yüzdesini gösterme

iPhone’unuzun pilinde ne kadar şarj kaldığını durum çubuğunda görüntüleyebilirsiniz. iPhone’unuzun ve bağlı aksesuarların (AirPods ve diğer aygıtlar dahil olmak üzere) pil düzeylerini izlemek için ana ekrana bir araç takımı da ekleyebilirsiniz.

iPhone Pil Yüzdesi gösterme nasıl açılır?

iPhone 14'te ve Face ID özellikli diğer iPhone modellerinde (iPhone X ve sonraki modelleri), pil yüzdesi Denetim Merkezi'nde gösterilir. Ekranınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırmanız yeterlidir. iOS 16'da, durum çubuğunuzda görünmesi için pil yüzdesini açabilirsiniz. Ayarlar > Pil'e gidip Pil Yüzdesi'ni açın.

REKLAM

Ana ekranınıza Piller araç takımı ekleme

Ana Ekran arka planına dokunup uygulamalar titremeye başlayana dek basılı tutun.

Ekranın en üstündeki Araç Takımı Ekle düğmesi simgesine dokunun, sonra aşağı kaydırıp Piller’e dokunun.

Boyut seçeneklerini görüntülemek için araç takımlarında sola ve sağa kaydırın.

Farklı boyutlar farklı bilgileri gösterir.

İstediğiniz boyutu gördüğünüzde Araç Takımı Ekle’ye dokunun, sonra Bitti’ye dokunun. iPhone’da araç takımları ekleme konusuna bakın.

Hangi iPhone modellerinde pil yüzdesi görünmüyor?

iOS 14 ile beraber gelen pil yüzdesi gösterme ayarı iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini ve iPhone 13 Mini modellerinde yer almıyor.

Pil yüzdesi açılmayan iPhone modellerinde ana ekrana piller araç takımı eklemek mümkün.

Bunun için ana ekran arka planına dokunup uygulamalar titremeye başlayana dek basılı tutun.

Ekranın en üstündeki (+) simgesine dokunun, sonra aşağı kaydırıp 'Piller'e dokunun.

Boyut seçeneklerini görüntülemek için araç takımlarında sola ve sağa kaydırın. Farklı boyutlar farklı bilgiler görüntüler.

İstediğiniz boyutu gördüğünüzde 'Araç Takımı Ekle'ye dokunun, sonra 'Bitti'ye dokunun.

Bu işlem ana ekrana pil widget'ı ekleyecek. Eğer widget kullanmak istemiyorsanız ve iPhone'unuz pil yüzdesi gösterme ayarını desteklemiyorsa tek seçenek, ekranın sağ üst köşesinden parmağınızı aşağı kaydırarak pil düzeyini görüntülemek.

iPhone pilini şarj etme

iPhone’da hâlihazırda aygıtınız için en iyi performansı sunan dahili, şarj edilebilir bir lityum iyon pil bulunur. Geleneksel pil teknolojilerine kıyasla lityum iyon piller daha hafiftir, daha hızlı şarj olur, daha uzun ömürlü olur ve daha fazla pil ömrü için daha yüksek güç yoğunluğuna sahiptir. iPhone’u şarj etmek için aşağıdakilerden birini yapın:

iPhone’u şarj kablosunu (birlikte gelir) ve bir Apple USB güç adaptörünü (ayrı satılır) kullanarak bir elektrik prizine bağlayın. iPhone’u, MagSafe şarj aleti veya MagSafe Duo şarj aleti (Apple 20 W USB-C güç adaptörüne veya başka bir uyumlu güç adaptörüne bağlı) ya da Qi sertifikalı bir şarj aleti üzerine yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin. (MagSafe şarj aleti, MagSafe Duo şarj aleti, güç adaptörleri ve Qi sertifikalı şarj aletleri ayrı satılır.) iPhone’u ve bilgisayarınızı bir kabloyla bağlayın. Bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun. iPhone kapalı durumdaki bir bilgisayara bağlanırsa iPhone’un pili şarj olmak yerine boşalabilir. iPhone’un bir elektrik prizine bağlanması veya kablosuz bir şarj aleti üzerine yerleştirilmesi, bir iCloud yedeklemesini veya kablosuz bilgisayar eşzamanlamasını başlatabilir. iPhone’un şarj kapısında sıvı olabileceğinden şüpheleniyorsanız şarj kablosunu takmayın.

iPpone düşük güç modunu açma nasıl yapılır?

Düşük Güç Modu, pil azaldığında iPhone’unuzun kullandığı güç miktarını azaltır. Arama ve aranma, e-posta ve mesaj gönderip alma, internete erişme vb. temel görevler için performansı en iyi duruma getirir. Düşük Güç Modu, ProMotion ekran teknolojisine sahip bir iPhone modelinde ekranın yenileme hızını 60 kare/saniye ile sınırlar. iPhone’unuz, Düşük Güç Modun’ndayken bazı görevleri daha yavaş gerçekleştirebilir. iPhone Düşük Güç Modu’na otomatik olarak geçerse %80 şarj olduktan sonra Düşük Güç Modu’nu kapatır.

REKLAM





ÖZGÜN WhatsApp Web nedir, nasıl açılır?