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Bilecik'te (yarın) 10 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı?

Bilecik'te yarın okullar kar tatili olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler okullara döndü. Soğuk havaların etkisini göstermesi sonrasında kar yağışı da bazı illerde görülmeye başladı. Bilecik'te bugün 9 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam ettiği Bilecik'te yarın da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bilecik'te yarın 10 Şubat'ta okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilecikte (yarın) 10 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı?
bilecik

Bilecik Pazaryeri'nde 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklanmıştı. Öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü de tatil olup olmayacağını merak ediyor.Peki, yarın Bilecik'te okullar tatil olacak mı?

BİLECİK'TE YARIN 10 ŞUBAT OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamda ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği belirtmişti. Öğrenciler ve veliler ise 10 Şubat'ta okulların olup olmadığını merak ediyor. Bilecik'te yarın için okulların tatil olduğu bilgisi henüz paylaşılmadı.

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