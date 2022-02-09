Bilecik'te (yarın) 10 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı?

Bilecik Pazaryeri'nde 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklanmıştı. Öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü de tatil olup olmayacağını merak ediyor.Peki, yarın Bilecik'te okullar tatil olacak mı?

BİLECİK'TE YARIN 10 ŞUBAT OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamda ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği belirtmişti. Öğrenciler ve veliler ise 10 Şubat'ta okulların olup olmadığını merak ediyor. Bilecik'te yarın için okulların tatil olduğu bilgisi henüz paylaşılmadı.

ÖZGÜN Kütahya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi?