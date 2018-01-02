Bilecik’te trafik kazası: 4 yaralı

Bilecik haberleri: Bilecik Pazaryeri Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bilecik Pazaryeri Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza 20;30 sıraların da ilçe merkezinde Hasan Bilgin idaresindeki 06 BH 6277 plakalı otomobil ile Ahmet Remzi Demiröz idaresindeki 03 KV 535 plakalı araç ile Pazaryeri kavşağın da çarpıştı.

Kazada, sürücüler Hasan Bilgin, yanında yolcu olarak bulunan Ayhan Çökek ve diğer araç sürücüsü Ahmet Remzi Demiröz’ün yanında yolcu olarak bulunan Nergis Sucuoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik ve Bozüyük’teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.