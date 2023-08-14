15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilen BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos'ta belli oldu. Peki, BİLSEM kaydı nasıl yapılır? Kayıt için hangi belgeler ve evraklar gerekli? İşte merak edilen soruların yanıtları...

BİLSEM KAYDI NASIL YAPILIR?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlanan BİLSEM sonuçları 4 Ağustos 2023 Cuma günü ilan edildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlendi.

BİLSEM İTİRAZLARI NE ZAMAN?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.







