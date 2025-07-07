2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerine ilişkin takvim MEB tarafından açıklandı. Peki BİLSEM kayıtları ne zaman?
14 Nisan- 27 Haziran 2025 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları bugün açıklandı. Bireysel değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenciler, BİLSEM’e kayıt hakkı kazanarak özel eğitim programlarına dahil olacaklar. Peki BİLSEM kayıtları ne zaman alınacak?
BİLSEM kayıtları ne zaman?
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
BİLSEM'e İlk Kayıt için Gerekli Belgeler
Kazandı Belgesi Çıktısı
Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ve okuldan öğrencinin resmi çıkış saatini gösterir belge (Okul idaresi çıkış saatini öğrenci belgesinin altına da yazabilir)
İkametgâh Belgesi
Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
Vesikalık fotoğraf (2 adet)
Kayıt Formu (BİLSEM’den verilecek)
Sosyal Medya Veli İzin Belgesi (BİLSEM’den verilecek)
Veli Muvafakat Belgesi (BİLSEM’den verilecek)
Taahhütname (BİLSEM’den verilecek)