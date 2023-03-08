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Bölgesel Amatör Lig’de hakemler belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

10:08 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmalarda Kayseri takımlarının maçlarında görev yapacak hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

BAL LİGİ 17. HAFTA MAÇLARI HAKEMLERİ

Talasgücü Belediyespor ile Ankara T.K.İ arasında oynanacak olan karşılaşmayı Ömür Bozkurt, Hacılar Erciyesspor-Mucurgücü karşılaşmasını Enes Ahi ve Niğde Belediyespor-Develigücü karşılaşmasını ise Ali Parsak yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig’de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemleri ise şu şekilde:Niğde Belediyespor- Develigücü: Alkan Parsak Eskil Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Sezer Muhammed Özer Hacılar Erciyesspor-Mucurgücü: Enes Ahi Yahşihanspor- Osmancık Belediyespor: Ali Eren Aydın Talasgücü Belediyespor-Ankara T.K.İ: Ömür Bozkurt Sincan Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozok: Burak Baş



#BAL ligi
#bölgesel amatör ligi
#bal ligi hakemleri
3 saat önce
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Bölgesel Amatör Lig’de hakemler belli oldu
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