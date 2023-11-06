Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı mı?

Ardahan merkeze bağlı Akyaka köyünde çiftçilik yapan 90 yaşındaki Halim Ayran, 1955 yılından beri hem köyünde yaşanan gelişmeleri hem de dünyada yaşanan gelişmeleri notluklara yazıyor. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Ayran’ın hayatı 1954 yılında askere gittiği zaman değişti. Ayran, o günden bu güne yaklaşık 68 yıldır günlük tutarak önemli gelişmeleri not ediyor.