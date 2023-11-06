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Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe açılıyor: Sürücülerin merakla beklediği müjdeyi Bakan Uraloğlu verdi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde 23 kilometrelik kesim, onarım çalışmaları nedeniyle 46 gün süreyle ulaşıma kapatılmıştı. Yıl içinde heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı. Bolu Dağı Tüneli yarın yeniden vatandaşların hizmetine açılacak.

14:06 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı mı?

Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan,
Dağı Tüneli'nin de dahil olduğu, 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü hatırlattı.
Bakan Uraloğlu, otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak
yönü tünel girişinin 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğunun 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkartıldığına işaret etti.

Bolu Dağı Tüneli'nde hangi çalışmalar yapıldı?

Üç viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, beş genleşme derzi değişiminin yapıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirilmiştir.

Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağını açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz."


#Bolu Dağı Tüneli
#Bolu Dağı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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