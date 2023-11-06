Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı mı?
Bolu Dağı Tüneli'nde hangi çalışmalar yapıldı?
Üç viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, beş genleşme derzi değişiminin yapıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirilmiştir.
Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağını açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz."