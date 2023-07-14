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Brent petrolün varil fiyatı 81,17 dolar

Dün 81,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibariyle kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 81,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,62 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, dün yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün düşüşe geçti. İşte detaylar.

10:40 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,17 dolardan işlem görüyor. Dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de bugün JP Morgan, Wells Fargo, Citi Group gibi bankaların açıklayacağı 2. çeyrek finansal sonuçları öncesinde petrol fiyatları kısmen düşüş gösterdi.

BRENT PETROL 81,17 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 81,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün düşüşe geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de bugün JP Morgan, Wells Fargo, Citi Group gibi bankaların açıklayacağı 2. çeyrek finansal sonuçları öncesinde petrol fiyatları kısmen düşüş gösterdi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki yükselişi de petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi. ABD dolar endeksi saat 10.05'te yüzde 0,13 artarak 99,590 oldu. Güçlü doların, döviz kullanan ülkeler için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Öte yandan, dün petrol fiyatları dünyada arz ve talep dengesinin bozulacağı ve üretimin düşük seviyelerde olacağı endişeleriyle Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dün Brent petrol 81,75 dolar, WTI ise 77,33 dolar seviyesine kadar çıktı. Fiyatların rekor seviyelere ulaşmasında, dün Libya ve Nijerya'da petrol arzında aksamalar yaşanması etkili oldu.


Akaryakıtta fiyatları değişiyor (14 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)
Akaryakıtta fiyatları değişiyor (14 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 78,12 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geldi. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından motorinin litre fiyatına 1,08 TL zam yapıldı. Benzine ise 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel benzin, mazot litre fiyatları.


#brent petrol
#WTI
#JP Morgan
#ABD
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