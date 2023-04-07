Brownie pasta tarifi
Çay ve kahvelerin vazgeçilmezi olan brownie pasta tarifi, küçükten büyüğe herkesin severek yiyeceği bir pasta. İşte, brownie pasta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
BROWNİE PASTA TARİFİ
Brownie için;
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ
1 ,5 su bardağı süt
25 gr kakao
1 paket toz çikolata sosu
1 çay kaşığı karbonat
1 buçuk su bardağı un
İsteğe bağlı damla çikolata
Kreması için;
1 paket muzlu puding
1 paket kremşanti
İsteğe bağlı damla çikolata
Ganaj için;
200 ml sıvı krema
160 gr bitter çikolata
BROWNİE PASTA YAPILIŞI
Brownie için; yumurta ve şeker 3 dk çırpılır. Sıvı yağ, süt, kakao, toz çikolata sosu eklenir ve çırpılır. Un ve karbonat eklenir tekrar çırpılır.
Büyük dik dörtgen borcam margarin veya tereyağ ile yağlanır.
Kek harcı dökülür eşit bir şekilde yayılır.
Üzerine isteğe bağlı damla çikolata serpilir.
Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında 10-15 dk pişirilir.
Pudingli krema için; puding arkasındaki tarife göre pişirilir ve ara ara karıştırılarak soğutulur. 1 paket krem santi toz halinde soğumuş pudingle karıştırılır.
Damla çikolata kalabilirsiniz. Dolaba kaldırılır.
Pişen brownie kek iyice soğuduktan sonra kreması üzerine yayılır.
Ganaj için sıvı krema biraz ısıtılır kaynatılmamalıdır yoksa krema kesilir.
Isınan kremaya çikolata kırılıp karıştırılır çikolata tamamen eriyince kremanın üzerine dökülüp yayılır.
En az 1 saat buz dolabında dinlendikten sonra servis edilebilir.