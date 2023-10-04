Bugün kimin maçı var?
Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, Devler Ligi gelirini katlamaya devam ediyor. Asya Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı, İran’ın Nessaci takımını 3-0 yendi. Şampiyonlar Ligi A grubunda Kopenhag, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Galatasaray'ı yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-1'lik skorla Bayern Münih oldu. PSV Eindhoven ile Sevilla 2 - 2 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 4 Ekim 2023 Çarşamba Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (4 Ekim 2023 Çarşamba kimin maçı var?
- 13:00 Pohang - Wuhan Three Towns AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
- 15:00 Leipzig - Manchester City UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 15:00 Zhejiang Professional - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
- 15:00 Kitchee - Lion City AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO
- 15:00 Bangkok - Jeonbuk AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
- 17:00 Porto - Barcelona UEFA Gençlik Ligi TV 8 Buçuk UEFA.tv Exxen
- 19:15 St. Etienne - Dunkerque HB Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
- 19:45 Atletico Madrid - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen TV
- 19:45 Antwerp - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
- 22:00 Celtic - Lazio UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:00 B.Dortmund - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:00 Newcastle - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
- 22:00 Leipzig - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:00 Crvena Zvezda - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:00 Porto - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen