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Bugün kimin maçı var? 4 Ekim 2023 Çarşamba maç programı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere'nin Manchester United takımını 3-2 yendi. Asya Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı, İran’ın Nessaci takımını 3-0 yendi. Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Kopenhag'ı geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4 Ekim 2023 Çarşamba maç programı ve fikstürü.

09:42 . 4/10/2023 среда
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, Devler Ligi gelirini katlamaya devam ediyor. Asya Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı, İran’ın Nessaci takımını 3-0 yendi. Şampiyonlar Ligi A grubunda Kopenhag, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Galatasaray'ı yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-1'lik skorla Bayern Münih oldu. PSV Eindhoven ile Sevilla 2 - 2 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 4 Ekim 2023 Çarşamba Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (4 Ekim 2023 Çarşamba kimin maçı var?

  1. 13:00 Pohang - Wuhan Three Towns AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
  2. 15:00 Leipzig - Manchester City UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  3. 15:00 Zhejiang Professional - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
  4. 15:00 Kitchee - Lion City AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO
  5. 15:00 Bangkok - Jeonbuk AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
  6. 17:00 Porto - Barcelona UEFA Gençlik Ligi TV 8 Buçuk UEFA.tv Exxen
  7. 19:15 St. Etienne - Dunkerque HB Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
  8. 19:45 Atletico Madrid - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen TV
  9. 19:45 Antwerp - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
  10. 22:00 Celtic - Lazio UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  11. 22:00 B.Dortmund - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  12. 22:00 Newcastle - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
  13. 22:00 Leipzig - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  14. 22:00 Crvena Zvezda - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  15. 22:00 Porto - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı | ÖZET
Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Nefes kesen maçta Galatasaray 3-2'lik skorla 3 puana ulaştı. Manchester United'ın golleri 17' ve 87' Rasmus Höjlund, (2) Galatasaray'ın golleri 23' Wilfried Zaha, 71' Kerem Aktürkoğlu ve 81' Mauro Icardi'den geldi. Manchester United'ta Carlos Casemiro dakika 77'de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray A grubunda ilk galibiyetini alarak 4 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester United ise henüz puan alamayarak son sırada yer aldı. Manchester United - Galatasaray maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi grupların puan durumlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

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