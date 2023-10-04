Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, Devler Ligi gelirini katlamaya devam ediyor. Asya Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı, İran’ın Nessaci takımını 3-0 yendi. Şampiyonlar Ligi A grubunda Kopenhag, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Galatasaray'ı yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-1'lik skorla Bayern Münih oldu. PSV Eindhoven ile Sevilla 2 - 2 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 4 Ekim 2023 Çarşamba Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.