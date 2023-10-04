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2023-2024 UEFA ülkeler sıralaması güncel listesinde Türkiye yerini korudu

Galatasaray'ın Avrupa'da aldığı sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi. Sarı-kırmızılıların tarihi galibiyetinin ardından ülkeler sıralamasında yerimiz iyice sağlamlaştı ve rakiplere adeta korku salınmaya devam edildi. İşte UEFA ülke puanı Türkiye sıralaması.

09:20 . 4/10/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
UEFA ülkeler sıralaması güncel liste: Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülkeler sıralaması güncel liste: Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere'nin Manchester United takımını 3-2 yendi. Sarı-kırmızılıların tarihi galibiyetinin ardından 9. sıradaki yerimiz iyice sağlamlaştı ve rakiplere adeta korku saldı. Peki UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2023-2024 UEFA ülkeler sıralaması güncel liste.

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 9. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.

2023-2024 UEFA ülkeler sıralaması güncel liste

1- İngiltere: 89.178

2- İspanya: 75.989

3- İtalya: 71.712

4- Almanya: 69.767

5- Hollanda: 55.100

6- Fransa: 52.331

7- Portekiz: 48.316

8- Belçika: 39.200

9- TÜRKİYE: 34.350

10- İskoçya: 32.050

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.975

13- Sırbistan: 27.375

14-Danimarka: 26.575

15- Norveç: 26.250

16- İsrail: 25.500

Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı | ÖZET
Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Nefes kesen maçta Galatasaray 3-2'lik skorla 3 puana ulaştı. Manchester United'ın golleri 17' ve 87' Rasmus Höjlund, (2) Galatasaray'ın golleri 23' Wilfried Zaha, 71' Kerem Aktürkoğlu ve 81' Mauro Icardi'den geldi. Manchester United'ta Carlos Casemiro dakika 77'de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray A grubunda ilk galibiyetini alarak 4 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester United ise henüz puan alamayarak son sırada yer aldı. Manchester United - Galatasaray maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi grupların puan durumlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.


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