UEFA ülkeler sıralaması güncel liste: Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere'nin Manchester United takımını 3-2 yendi. Sarı-kırmızılıların tarihi galibiyetinin ardından 9. sıradaki yerimiz iyice sağlamlaştı ve rakiplere adeta korku saldı. Peki UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2023-2024 UEFA ülkeler sıralaması güncel liste.
Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 9. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.
2023-2024 UEFA ülkeler sıralaması güncel liste
1- İngiltere: 89.178
2- İspanya: 75.989
3- İtalya: 71.712
4- Almanya: 69.767
5- Hollanda: 55.100
6- Fransa: 52.331
7- Portekiz: 48.316
8- Belçika: 39.200
9- TÜRKİYE: 34.350
10- İskoçya: 32.050
11- Avusturya: 30.400
12- İsviçre: 29.975
13- Sırbistan: 27.375
14-Danimarka: 26.575
15- Norveç: 26.250
16- İsrail: 25.500