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Bugün hangi maçlar var? 5 Mayıs 2023 Cuma maç programı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, bitime 5 hafta kala 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. LaLiga Santander'in 17. haftasında Real Valladolid ile Rayo Vallecano karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi Palazon'un golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 5 Mayıs 2023 Cuma maç programı haberimizde.

09:16 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Zİraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Başakşehir evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Ev sahibi ekip 90+5'te Joao Figueiredo'nun attığı gol ile mücadeleyi 1-0 kazanarak avantajı kaptı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. LaLiga Santander'in 17. haftasında Real Valladolid ile Rayo Vallecano karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi Palazon'un golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Serie ATIM’in 33. haftasında Napoli ile Udinese 1-1 berabere kaldı.


Ligde açık ara lider olan Napoli, Udinese ile Dacia Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Udinese, 13. dakikada Sandi Lovric ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. Napoli, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 52. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-1 beraberliği sağladı. Maçta başka gol olmayınca, şampiyonluk için beraberliğin de yettiği Napoli, Udinese ile 1-1 berabere kaldı. Napoli, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 80 yaptı ve sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio’nun 16 puan önünde yer alarak 33 yıl sonra şampiyon oldu. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 5 Mayıs 2023 Cuma maç programı haberimizde.

Bugün kimin maçı var? (5 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 12:45 Adelaide United - Wellington Phoenix Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final Bein Sports 4 Bilyoner TV
  2. 14:00 Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  3. 15:00 Yomraspor - Yıldırımspor Bölgesel Gelişim U17 ligi Yarı Final Smart Spor HDSpor Smart
  4. 17:00 Kapaz - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  5. 18:00 Haka - KTP Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
  6. 18:00 Honka - Lahti Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
  7. 18:00 Ilves - Oulu Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
  8. 18:00 SJK - Inter Turku Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
  9. 18:0 VPS - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
  10. 18:00 Isloch Minsk - Slavia Mozyr Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
  11. 18:00 Kocaelispor - Nazilli Bld. Bölgesel Gelişim U17 ligi Yarı Final Smart Spor HDSpor Smart
  12. 18:15 KuPS - HJK Helsinki Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
  13. 18:30 Zilina - Podbrezova Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
  14. 19:00 Sibenik - Varazdin Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
  15. 19:00 Hvidovre IF - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  16. 19:00 Jagiellonia - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
  17. 19:10 Amstetten - First Vienna Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
  18. 19:10 Austria II - Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
  19. 19:10 BW Linz - Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
  20. 19:10 Horn - Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
  21. 19:30 Arminia Bielefeld - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1 Tivibu Spor 4 Bilyoner TV
  22. 19:30 Hamburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
  23. 19:30 F.Amager - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  24. 19:30 Fredericia - Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
  25. 19:30 Lausanne Ouchy - Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
  26. 20:00 Eskilstuna United - Utsiktens İsveç Superettan Bilyoner TV
  27. 20:30 Wolfsberger - Altach Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
  28. 21:00 Roda - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
  29. 21:00 Anderlecht U23 - Beerschot Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
  30. 21:30 Mainz - Schalke 04 Almanya Bundesliga Idman TVTivibu Spor 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
  31. 21:30 Liefering - Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
  32. 21:30 Perugia - Cagliari İtalya Serie B Bilyoner TV
  33. 22:00 Alaves - Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  34. 22:15 Casa Pia - Portimonense Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
  35. 23:30 B.Leverkusen - Köln Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:

6 Mayıs Cumartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

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