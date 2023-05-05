Bugün kimin maçı var?
Zİraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Başakşehir evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Ev sahibi ekip 90+5'te Joao Figueiredo'nun attığı gol ile mücadeleyi 1-0 kazanarak avantajı kaptı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. LaLiga Santander'in 17. haftasında Real Valladolid ile Rayo Vallecano karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi Palazon'un golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Serie ATIM’in 33. haftasında Napoli ile Udinese 1-1 berabere kaldı.
Ligde açık ara lider olan Napoli, Udinese ile Dacia Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Udinese, 13. dakikada Sandi Lovric ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. Napoli, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 52. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-1 beraberliği sağladı. Maçta başka gol olmayınca, şampiyonluk için beraberliğin de yettiği Napoli, Udinese ile 1-1 berabere kaldı. Napoli, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 80 yaptı ve sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio’nun 16 puan önünde yer alarak 33 yıl sonra şampiyon oldu. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 5 Mayıs 2023 Cuma maç programı haberimizde.
Bugün kimin maçı var? (5 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 12:45 Adelaide United - Wellington Phoenix Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final Bein Sports 4 Bilyoner TV
- 14:00 Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 15:00 Yomraspor - Yıldırımspor Bölgesel Gelişim U17 ligi Yarı Final Smart Spor HDSpor Smart
- 17:00 Kapaz - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 18:00 Haka - KTP Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
- 18:00 Honka - Lahti Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
- 18:00 Ilves - Oulu Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
- 18:00 SJK - Inter Turku Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
- 18:0 VPS - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
- 18:00 Isloch Minsk - Slavia Mozyr Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
- 18:00 Kocaelispor - Nazilli Bld. Bölgesel Gelişim U17 ligi Yarı Final Smart Spor HDSpor Smart
- 18:15 KuPS - HJK Helsinki Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
- 18:30 Zilina - Podbrezova Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Sibenik - Varazdin Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Hvidovre IF - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Jagiellonia - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 19:10 Amstetten - First Vienna Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:10 Austria II - Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:10 BW Linz - Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:10 Horn - Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:30 Arminia Bielefeld - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1 Tivibu Spor 4 Bilyoner TV
- 19:30 Hamburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
- 19:30 F.Amager - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:30 Fredericia - Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:30 Lausanne Ouchy - Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Eskilstuna United - Utsiktens İsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:30 Wolfsberger - Altach Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
- 21:00 Roda - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
- 21:00 Anderlecht U23 - Beerschot Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
- 21:30 Mainz - Schalke 04 Almanya Bundesliga Idman TVTivibu Spor 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
- 21:30 Liefering - Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
- 21:30 Perugia - Cagliari İtalya Serie B Bilyoner TV
- 22:00 Alaves - Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 22:15 Casa Pia - Portimonense Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
- 23:30 B.Leverkusen - Köln Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler