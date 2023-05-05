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Spor

Fırtına'da hedef 6 maçta 18 puan

Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla zirvenin gerisinde kalan Trabzonspor, ligde kalan 6 karşılaşmaya da final olarak bakıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica, kalan maçları üst düzey performansla oynayarak sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Ali Kemal Yazıcı
09:15 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nenad Bjelica, Trabzonspor'un başında çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Nenad Bjelica, Trabzonspor'un başında çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa kupaları ve Türkiye kupasından elendikten sonra ligde de aldığı istikrarsız sonuçlarla orta sıralara kadar gerileyen Trabzonspor, pazartesi günü oynanacak Ankaragücü maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Sakat ve cezalılarının yanı sıra oynayan futbolculardan da beklenen verimi alamayan bordo-mavililer kalan 6 haftaya final gözü ile bakıyor.


Kalan 18 puana talip olduklarını belirten teknik direktör Nenad Bjelica futbolcularla yaptığı görüşmelerde de kazanma baskısının yaşattığı olumsuzlukları gidermeye çalışıyor. Fiziksel olarak yetersizliği gidermek içinde antrenmanlarda tempo arttıran Hırvat çalıştırıcı, kalan 6 haftanın gelecek sezon için fikir edinmeleri adına da önem taşıdığını vurguladı.


Takım savunması yerleşecek

Abdülkadir'in sakatlıktan dönmesi ile daha güçlü bir oyun planlaması üzerinde çalışan Bjelica, özellikle takım savunmasını yerleştirerek kalan haftalarda dirençli bir ekip oluşturmak istediklerini söyledi. Hırvat çalıştırıcı, her futbolcu ile bireysel olarak da ilgilendiğini belirterek, "Takımımızı olabilecek en üst seviyede tutabilmek adına her oyuncumuzun bize ne verebileceğini görmeye çalışıyoruz" dedi.





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
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