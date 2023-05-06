Bugün kimin maçı var?
Zİraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Başakşehir evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Ev sahibi ekip 90+5'te Joao Figueiredo'nun attığı gol ile mücadeleyi 1-0 kazanarak avantajı kaptı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. LaLiga Santander'in 17. haftasında Real Valladolid ile Rayo Vallecano karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi Palazon'un golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Serie ATIM’in 33. haftasında Napoli ile Udinese 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 6 Mayıs 2023 Cumartesi maç programı haberimizde.
Bugün kimin maçı var? (6 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 12:00 Urawa - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Final Smart Spor HD Spor Smart
- 12:45 WS Wanderers - Sydney FC Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final Bein Sports 2 Bilyoner TV
- 14:00 F.Düsseldorf - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 15:00 Adana Demirspor - Bursaspor Bölgesel Gelişim U15 Ligi Yarı Final Smart Spor HD Spor Smart
- 15:30 Shamakhi - Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 16:00 Milan - Lazio İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 16:30 Augsburg - Union Berlin Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect Tivibu Spor 3 Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
- 16:30 Freiburg - Leipzig Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 16:30 Hertha Berlin - Stuttgart Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
- 16:30 Hoffenheim - E.Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
- 16:30 Monchengladbach - Bochum Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
- 17:00 Bournemouth - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
- 17:00 Tottenham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 2
- 17:00 Wolverhampton - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
- 17:00 Manchester City - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 17:00 Motherwell - Kilmarnock İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 17:00 St.Johnstone - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 17:15 Al Dhafra - Al Jazira BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Nice - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
- 18:00 Alanyaspor - Bucaspor Bölgesel Gelişim U15 Ligi Yarı Final Smart Spor HDSpor Smart
- 19:00 Antalyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Roma - Inter İtalya Serie A CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 19:30 Werder Bremen - Bayern Münih Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 19:30 Liverpool - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 19:30 Leganes - Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 19:30 Tenerife - Levante İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
- 20:00 Reims - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
- 21:00 Adana Demirspor - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 21:45 Cremonese - Spezia İtalya Serie A CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 22:00 Lens - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
- 22:00 Cruzeiro - Santos Brezilya Serie A Bilyoner TVSmart Spor 2 Spor Smart 2
- 22:30 Benfica - Braga Portekiz Liga NOS Smart Spor HDSpor Smart Bilyoner TV
- 23:00 Real Madrid - Osasuna İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Bilyoner TVTivibu Spor 1
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler