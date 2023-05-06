Zİraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Başakşehir evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Ev sahibi ekip 90+5'te Joao Figueiredo'nun attığı gol ile mücadeleyi 1-0 kazanarak avantajı kaptı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. LaLiga Santander'in 17. haftasında Real Valladolid ile Rayo Vallecano karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi Palazon'un golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Serie ATIM’in 33. haftasında Napoli ile Udinese 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 6 Mayıs 2023 Cumartesi maç programı haberimizde.

Bugün kimin maçı var? (6 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ)

12:00 Urawa - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Final Smart Spor HD Spor Smart 12:45 WS Wanderers - Sydney FC Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final Bein Sports 2 Bilyoner TV 14:00 F.Düsseldorf - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV Tivibu Spor 1 15:00 Adana Demirspor - Bursaspor Bölgesel Gelişim U15 Ligi Yarı Final Smart Spor HD Spor Smart 15:30 Shamakhi - Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 16:00 Milan - Lazio İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV 16:30 Augsburg - Union Berlin Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect Tivibu Spor 3 Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV 16:30 Freiburg - Leipzig Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1 16:30 Hertha Berlin - Stuttgart Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV 16:30 Hoffenheim - E.Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV 16:30 Monchengladbach - Bochum Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV 17:00 Bournemouth - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1 17:00 Tottenham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 2 17:00 Wolverhampton - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2 17:00 Manchester City - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 17:00 Motherwell - Kilmarnock İskoçya Premier Lig Bilyoner TV 17:00 St.Johnstone - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV 17:15 Al Dhafra - Al Jazira BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV 18:00 Nice - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV 18:00 Alanyaspor - Bucaspor Bölgesel Gelişim U15 Ligi Yarı Final Smart Spor HDSpor Smart 19:00 Antalyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 19:00 Roma - Inter İtalya Serie A CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV 19:30 Werder Bremen - Bayern Münih Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1 19:30 Liverpool - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 19:30 Leganes - Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 19:30 Tenerife - Levante İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 20:00 Reims - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV 21:00 Adana Demirspor - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2 21:45 Cremonese - Spezia İtalya Serie A CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV 22:00 Lens - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV 22:00 Cruzeiro - Santos Brezilya Serie A Bilyoner TVSmart Spor 2 Spor Smart 2 22:30 Benfica - Braga Portekiz Liga NOS Smart Spor HDSpor Smart Bilyoner TV 23:00 Real Madrid - Osasuna İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Bilyoner TVTivibu Spor 1

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:

6 Mayıs Cumartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar