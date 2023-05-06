|
Özgün

Bugün hangi maçlar var? 6 Mayıs 2023 Cumartesi maç programı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, bitime 5 hafta kala 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. LaLiga Santander'in 17. haftasında Real Valladolid ile Rayo Vallecano karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi Palazon'un golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 6 Mayıs 2023 Cumartesi maç programı haberimizde.

10:01 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Zİraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Başakşehir evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Ev sahibi ekip 90+5'te Joao Figueiredo'nun attığı gol ile mücadeleyi 1-0 kazanarak avantajı kaptı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. LaLiga Santander'in 17. haftasında Real Valladolid ile Rayo Vallecano karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi Palazon'un golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Serie ATIM’in 33. haftasında Napoli ile Udinese 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 6 Mayıs 2023 Cumartesi maç programı haberimizde.

Bugün kimin maçı var? (6 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 12:00 Urawa - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Final Smart Spor HD Spor Smart
  2. 12:45 WS Wanderers - Sydney FC Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final Bein Sports 2 Bilyoner TV
  3. 14:00 F.Düsseldorf - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  4. 15:00 Adana Demirspor - Bursaspor Bölgesel Gelişim U15 Ligi Yarı Final Smart Spor HD Spor Smart
  5. 15:30 Shamakhi - Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  6. 16:00 Milan - Lazio İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  7. 16:30 Augsburg - Union Berlin Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect Tivibu Spor 3 Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
  8. 16:30 Freiburg - Leipzig Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  9. 16:30 Hertha Berlin - Stuttgart Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
  10. 16:30 Hoffenheim - E.Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
  11. 16:30 Monchengladbach - Bochum Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
  12. 17:00 Bournemouth - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
  13. 17:00 Tottenham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 2
  14. 17:00 Wolverhampton - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
  15. 17:00 Manchester City - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  16. 17:00 Motherwell - Kilmarnock İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  17. 17:00 St.Johnstone - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  18. 17:15 Al Dhafra - Al Jazira BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
  19. 18:00 Nice - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
  20. 18:00 Alanyaspor - Bucaspor Bölgesel Gelişim U15 Ligi Yarı Final Smart Spor HDSpor Smart
  21. 19:00 Antalyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  22. 19:00 Roma - Inter İtalya Serie A CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV
  23. 19:30 Werder Bremen - Bayern Münih Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  24. 19:30 Liverpool - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  25. 19:30 Leganes - Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  26. 19:30 Tenerife - Levante İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
  27. 20:00 Reims - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
  28. 21:00 Adana Demirspor - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  29. 21:45 Cremonese - Spezia İtalya Serie A CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV
  30. 22:00 Lens - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
  31. 22:00 Cruzeiro - Santos Brezilya Serie A Bilyoner TVSmart Spor 2 Spor Smart 2
  32. 22:30 Benfica - Braga Portekiz Liga NOS Smart Spor HDSpor Smart Bilyoner TV
  33. 23:00 Real Madrid - Osasuna İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Bilyoner TVTivibu Spor 1

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:

6 Mayıs Cumartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

#bugünkü maç programı
#bugünkü maçlar
#süper lig
#Ziraat Türkiye Kupası
#La Liga
#Premier Lig
#Serie A
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.