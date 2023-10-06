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Bugün kimin maçı var? 6 Ekim 2023 Cuma maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olurken, H Grubundaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Spartak Trnava’yı 2-1 yendi. E Grubu'nda ise Aston Villa-Zrinjski Mostar maç sonucu 1-0. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 6 Ekim 2023 Cuma maç programı ve fikstürü.

09:29 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferansı Ligi ikinci grup maçında Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yendi. Sarı lacivertliler, H Grubu'nda liderliğe yerleşti. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı H Grubu'nda Nordsjaelland, sahasında Ludogorets Razgrad'ı 7-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 6 Ekim 2023 Cuma
, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (6 Ekim 2023 Cuma kimin maçı var?

  1. 17:00 Zira - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  2. 18:00 Al Nassr - Abha Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusTV 8 Buçuk Exxen
  3. 19:30 Fortuna Düsseldorf - Osnabruck Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 beIN Sports
  4. 19:30 Kaiserslautern - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2
  5. Tivibu Spor 3beIN Sports Tod TVBein Sports beIN Connect
  6. 19:30 Empoli - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus
  7. 20:00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
  8. 20:00 Adana Demirspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  9. 20:00 Kocaelispor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
  10. 21:00 Al Ittihad - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusTV 8 Buçuk Exxen
  11. 21:30 Monchengladbach - Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1beIN Sports
  12. 21:45 Lecce - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus
  13. 22:00 Strasbourg - Nantes Fransa Ligue 1 beIN Sports
  14. 22:00 Athletic Bilbao - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus

Güncel puan durumu

Beşiktaş, Lugano karşısında 2-0 öne geçtiği maçta son 10 dakikada 3 gol yedi | ÖZET
Beşiktaş, Lugano karşısında 2-0 öne geçtiği maçta son 10 dakikada 3 gol yedi | ÖZET

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında Beşiktaş evinde İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Temsilcimiz Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta kalesinde son 10 dakikada 3 gol görerek maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Valentin Rosier 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'ın golleri dakika 39' ve 52' Vincent Aboubakar'dan geldi. Lugano'nun golleri ise 81' Ignacio Aliseda, 86' Shkelqim Vladi, 90' Eric Bailly'den geldi. Beşiktaş bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini alarak 1 puanla 3. sırada yer aldı. Lugano ise 4 puanla 1. sırada yer aldı. Beşiktaş - Lugano maç özeti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grupların güncel puan durumları haberimizde.

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43 dakika önce
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