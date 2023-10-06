UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferansı Ligi ikinci grup maçında Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yendi. Sarı lacivertliler, H Grubu'nda liderliğe yerleşti. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı H Grubu'nda Nordsjaelland, sahasında Ludogorets Razgrad'ı 7-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 6 Ekim 2023 Cuma

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