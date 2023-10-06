Bugün kimin maçı var?
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferansı Ligi ikinci grup maçında Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yendi. Sarı lacivertliler, H Grubu'nda liderliğe yerleşti. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı H Grubu'nda Nordsjaelland, sahasında Ludogorets Razgrad'ı 7-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 6 Ekim 2023 Cuma
, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (6 Ekim 2023 Cuma kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (6 Ekim 2023 Cuma kimin maçı var?
- 17:00 Zira - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 18:00 Al Nassr - Abha Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusTV 8 Buçuk Exxen
- 19:30 Fortuna Düsseldorf - Osnabruck Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 beIN Sports
- 19:30 Kaiserslautern - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2
- Tivibu Spor 3beIN Sports Tod TVBein Sports beIN Connect
- 19:30 Empoli - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus
- 20:00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 20:00 Adana Demirspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Kocaelispor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
- 21:00 Al Ittihad - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusTV 8 Buçuk Exxen
- 21:30 Monchengladbach - Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1beIN Sports
- 21:45 Lecce - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus
- 22:00 Strasbourg - Nantes Fransa Ligue 1 beIN Sports
- 22:00 Athletic Bilbao - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus
Güncel puan durumu
Güncel puan durumu
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43 dakika önce