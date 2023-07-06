Galatasaray sezonun ilk hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar ilk yarısında 3-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda yediği gollerle 4-3 kaybetti.

Galatasaray'ın gollerini 28'de Emin Bayram, 30'da Berkan Kutlu ve 35'te Kaan Ayhan kaydetti. Hull City'nin gollerini ise 45+1'de Benjamin Tetteh, 83'te Christie, 85'te Slater ve 86'da Estupinan attı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci idmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe; çabukluk, dar alanda pas ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Son dakika transfer haberlerine bakacak olursak, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmak için İspanya'ya gidiyor. Yıldız oyuncu kısa süre içerisinde olacak. Başkan Ali Koç, Arda Güler'in önümüzdeki sezon sarı lacivertli ekipte devam etmeyeceğini açıkladı.

Arda Güler, Real Madrid ve Barcelona arasında başkent ekibini tercih etti. İspanyol basını genç yıldızın transferine dair detayları yazdı.

As gazetesine göre Arda Güler 6 Temmuz'da Real Madrid ile sözleşme imzalayacak. İspanyol devi transfer için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro ve bonuslarla 8 milyon Euro'yu bulan ekstra ödeme yapacak. Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin 2027 yılına uzatıldığını açıkladı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 6 Temmuz 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (6 Temmuz 2023 Perşembe)

12:30 İtalya - Moldova FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport 13:45 Ukrayna - Polonya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport 15:00 Rostov - Dinamo Makhachkala Hazırlık Maçı FK Rostov Youtube 15:15 İsviçre - Türkiye FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport 16:30 Portekiz - Fransa FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport 17:45 Azerbaycan - Estonya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport 19:00 Portekiz - İtalya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv 19:00 Bocholt - Schalke 04 Hazırlık Maçı Schalke 04 Youtube 22:15 Malta - Polonya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv 22:30 Santa Fe - Boca JuniorsArjantin Primera Division Smart Spor HD Spor Smart

2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi ve gelecek sezonun hazırlıkları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başladı. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir. Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.



