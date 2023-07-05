Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal için imza töreni düzenlendi. Geleceği büyük merak konusu olan Arda Güler konusunda Sarı Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç açıklamayı yaptı.

Ali Koç: Arda Güler Fenerbahçe'de kalmayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Arda Güler sorusuna uzun cevap vermeyeceğim. milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Sadece Fenerbahçe taraftarı için değil gittiğimiz deplasmanlarda da ne kadar sempatiyle bakıldığını gördük. Şu an süreç tamamlanmadı ve bir yerde sonuçlanacak. Detaylı bir şekilde tüm gelişmeleri anlatacağım. Arda'nın bu kadar istenmesi Fenerbahçe ve ailesinin değil, Türk futbolunun gururudur. Arda bundan sonraki kariyerinde ne yaparsa yapsın herkes için en hayırlısı olsun. Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak."

Dünyanın en büyük kulüpleri Arda Güler ile ilgileniyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal için imza töreni düzenlendi. İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'un da katıldığı törende önemli açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in çok yetenekli ve gelişim içerisinde olduğunu ifade eden İsmail Kartal sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın en büyük kulüpleri kendisiyle ilgileniyor. Kendisini yurt dışından kulüpler istiyor. Kendisi ve kulübümüz için hayırlısı neyse o olsun. Bu konu başkanımız ve Arda'nın tasarrufundadır.”

Arda Güler'i hangi kulüp istiyor?

Arda Güler için Real Madrid ile Barcelona arasında kıran kırana çekişme yaşanıyor. 'Beyaz Şimşekler'den son dakika transfer hamlesi geldi. İspanyol basınının haberine göre, Real Madrid, Fenerbahçe'ye cazip bir öneri sundu ve El Clasico'da bir adım öne geçti. Barcelona ve Real Madrid'in yanında Avrupa kulüpleri Arda'nın peşinde. Gerek Türkiye gerekse Avrupa medyasında her gün bir Arda Güler transfer haberi çıkıyordu. Borussia Dortmund'dan Ajax'a, PSG'den Leipzig'e New Castle'a kadar bir çok takımın Arda Güler'i transfer etmek istediği yönünde haberler yayınlaşıyor.

Arda Güler Barcelona’ya mı, Real Madrid’e mi gidecek?

Barcelona ve Real Madrid'in istediği Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in tercihini yaptı. Arda'nın Real Madrid'e transfer olmak istediği ve sarı lacivertli takımda 1 yıl daha kiralık oynamak istemediği için bu kararı aldığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona Arda'yı transfer etmek için 10 gündür İstanbul'da kamp kurmuş durumdaydı ve Başkan Ali Koç ile görüşmelerini sürdürüyordu. Bu süreçte Real Madrid'in de devreye girdiği ve 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için temsilci yolladığı ve oyuncuyla masaya oturduğu belirtildi.

Arda Güler, Real Madrid’e transfer odu. İspanyol devi Fenerbahçe’ye bonuslarla birlikte 30 milyon Euro ödeyecek.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu devre arasında Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak transfer ettiği Arda Güler, altyapıda gösterdiği performansla kısa süre içerisinde parladı. 18 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonuyla birlikte sarı-lacivertlilerde A takım forması giymeye başladı.

Arda Güler, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe formasını 16 maçta terletti. Genç oyuncu bu müsabakalarda 3 gol ile 5 asist üretti. Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Sarı-lacivertlilerin genç yeteneğinin güncel piyasa değeri 15 milyon euro. A Milli Futbol Takımı'nda 4 maçta şans bulan Arda Güler, 1 gol atma şansı yakaladı.



