Türk futbolu nereye gidiyor?

Futbolda 2022-2023 sezonu geride kalırken, yeni sezon için transfer süreci her zamanki gibi büyük bir rüzgarla başladı. Sanki Türk futbolunun yönetsel, hukuksal ve mali sorunları yokmuş gibi, medyada büyük ve pahalı transfer haberleri manşetleri süslerken, içinde bulunan mali çıkmaz, kısıtlı sayıdaki insan dışında kimseyi rahatsız etmiyor! Avrupa ve dünyada futbol her yönüyle değişirken Türk futbolundaki yöneticilerin bakış açıları, kulüplerin işleyiş tarzları çağa ayak uyduramıyor ve gün geçtikçe işler içinden çıkılmaz hale geliyor. Son yıllarda başta pandemi süreci olmak üzere birçok nedenden dolayı Türk futbolunda gelirler düşüyor. Ancak kulüpler, buna rağmen fahiş harcamalara, gelirlerinin ötesindeki transferlere devam ediyorlar. Borç yükünün her geçen gün daha da ağırlaşması Türk futbolunu uçurumun eşiğine getirmiş durumda.