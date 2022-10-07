Özgün Mevlid gecesi ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

Mevlid gecesi ne zaman?

Müslümanlar için en önemli ve mübarek kabul edilen gecelerden biri olan Mevlid gecesi bu gece icra edilecek. İçinde bulunduğumuz Rebiülevvel ayının 12. gecesi 7 Ekim 2022 Mevlid gecesi olarak bilinmektedir. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem, Rebiülevvel ayının 12’nci gecesinde Pazartesi günü kainatı teşrif etmişlerdir. Bu itibarla bu ayın 12'nci gecesi, hicri senenin ilk kandilidir. Peki Mevlid gecesinde hangi ibadetleri yapmak gerekir? Hangi dualar okunur? Mevlid ne demek? İşte soruların cevapları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün kandil mi, bugün ne kandili?
Mevlid Kandili

Her sene Rebiülevvel ayında icra edilen Mevlid gecesi bu yıl 7 Ekim’e denk gelmektedir. Bugün Mevlid gecesi icra edilecek. Bu gecede okunacak ve yapılacak duaları haberimizde bulabilirsiniz.

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

MEVLİD GECESİ HANGİ İBADETLER VE DUALAR OKUNUR?

> Bu ay içerisinde mümkün olduğu kadar salat ve selam getirmelidir.

> Salat-ı Nariye, Salat-ı Münciye, Salat-ı Fethiye okumaya çalışmalıdır.

> Bu gecenin manevi zenginliğinden istifade etmek için bir tesbih namazı kılmalıdır.

Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir;

Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-yı şerifin için tesbih namazına.

Ya Rabbi bu gece teşrifleriyle alemleri nura gark ettiğin Habib’in, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimizin hürmetine ve bu gecedeki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da aff-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle.

Allahu Ekber, diyerek namaza başlanır.

Mübarek günler için mesajlar: En anlamlı ve resimli Berat Gecesi mesajları burada! Kısa ve güzel Berat Gecesi mesajları ve sözleri
GÜNDEM
Mübarek günler için mesajlar: En anlamlı ve resimli Berat Gecesi mesajları burada! Kısa ve güzel Berat Gecesi mesajları ve sözleri
Mevlit Kandili sevinci

Mevlit Kandili sevinci

Peygamber Efendimizin doğum günü bugün kutlanacak.
Şırnakta geziciler keşfetti

Şırnak'ta geziciler keşfetti

Doğa harikası kanyonu görenler hayran kalıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
12 madde daha kabul edildi

12 madde daha kabul edildi

​İnternet haberciliğinde yeni dönem...

​'Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için geliyor'

​Altılı masada bir çatlak daha: Büyük ortaktan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi.

Savcı 12 sanık için hapis 91 sanık için beraat talep etti.

18 terörist etkisiz hale getirildi.

​İkna etmek için ayağına kadar gitmişti: ABD'yi şaşırtan karar.

İstanbul ve 18 il için sarı kodlu uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.