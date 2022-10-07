Mevlid gecesi ne zaman?

Her sene Rebiülevvel ayında icra edilen Mevlid gecesi bu yıl 7 Ekim’e denk gelmektedir. Bugün Mevlid gecesi icra edilecek. Bu gecede okunacak ve yapılacak duaları haberimizde bulabilirsiniz.

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

MEVLİD GECESİ HANGİ İBADETLER VE DUALAR OKUNUR?

> Bu ay içerisinde mümkün olduğu kadar salat ve selam getirmelidir.

> Salat-ı Nariye, Salat-ı Münciye, Salat-ı Fethiye okumaya çalışmalıdır.

> Bu gecenin manevi zenginliğinden istifade etmek için bir tesbih namazı kılmalıdır.

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Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir;

Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-yı şerifin için tesbih namazına.

Ya Rabbi bu gece teşrifleriyle alemleri nura gark ettiğin Habib’in, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimizin hürmetine ve bu gecedeki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da aff-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle.

Allahu Ekber, diyerek namaza başlanır.