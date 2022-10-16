Özgün Bugünkü maçlar hangileri? 16 Ekim 2022 maç programı
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Bugünkü maçlar hangileri? 16 Ekim 2022 maç programı

Bugünkü maçların ön heyecanlısı Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı olacak. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Konyaspor sahasında Gaziantep FK'ye 1-0, Adana Demirspor ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi. Bugün hangi maçların olduğu da yine futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de önemli mücadeleler söz konusu. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Anfield'da oynanacak Liverpool Manchester City maçı 16 Ekim Pazar günü Türkiye saati ile 18.30’da başlayacak. Peki 16 Ekim Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 16 Ekim 2022 maçları
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de bugün Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 10. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig’inde hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 16 Ekim 2022 Pazar Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları saat kaçta, hangi kanalda canlı? İşte bugün kimin maçı var? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

Süper Lig bugün kimin maçı var?

  • 17.00 Medipol Başakşehir - İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 20.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Park)

1. Lig hangi maçlar var?

  • 13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
  • 13.30 Erzurumspor FK - Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 16.00 Göztepe - Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
  • 19.00 Sakaryaspor - Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Ankaragücü -Fenerbahçe maçı

Sarı-lacivertli ekip, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak. 16.30 Sarı-lacivertli kafile Ankara'ya gidecek.

Basketbol haftanın maçları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi:

  • 13:00 Gaziantep Basketbol - Büyükçekmece Basketbol
  • 15:30 Anadolu Efes - Darüşşafaka
  • 18:00 Fenerbahçe Beko - Konyaspor Basketbol

Voleybol haftanın maçları

- Axa Sigorta Efeler Ligi

  • 14.00 Türşad - Fenerbahçe HDI Sigorta
  • 15.30 Spor Toto - Ziraat Bankkart
  • 16.00 Develi Bld. - Cizre Bld.

Hentbol gündemi

  • 17.00 A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup ikinci maçında Kuzey Makedonya ile Van'da karşılaşacak

Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

  • 09:00 Western United – Sydney FC Avustralya A Ligi Bein Sports 4
  • 10:00 Vegalta Sendai – Kumamoto Japonya J2 Ligi Bilyoner
  • 10:30 Daegu – Gimcheon Sangmu Güney Kore K-League Bilyoner
  • 10:30 Jeju United – Jeonbuk Güney Kore K-League Bilyoner
  • 11:30 First Vienna – Austria II Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  • 1:30 Sturm Graz – Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  • 12:00 Yokohama FC – Kanazawa Japonya J2 Ligi Bilyoner
  • 12:00 Ankaragücü – Keçiörengücü TFF Elit U16 Ligi Ankaragücü Youtube
  • 12:30 Tokushima – Omiya Ardija Japonya J2 Ligi Bilyoner
  • 12:30 Fenerbahçe – Adana İdmanyurdu Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
  • 13:00 FC Seoul – Seongnam Güney Kore K-League Bilyoner
  • 13:00 Incheon – Pohang Güney Kore K-League Bilyoner
  • 13:15 Sparta Rotterdam – NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 13:30 Inter – Salernitana İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  • 13:30 Bandırmaspor – Y.Malatyaspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 1
  • 13:30 Erzurumspor – Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
  • 13:30 Legnica – Cracovia Krakow Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  • 13:30 Yıldırımspor – Osmaniyespor TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
  • 14:00 Toulouse – Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
  • 14:00 Bolnisi – Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  • 14:00 Torpedo Kutaisi – Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  • 14:00 Motherwell – Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus, TV100
  • 14:00 Kapaz – Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  • 14:00 Dalkurd – Östersunds İsveç Superettan Bilyoner
  • 14:00 Chindia Targoviste – Mioveni Romanya Liga 1 Bilyoner
  • 14:00 Amedspor – Sivas Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports TR
  • 14:30 Kaiserslautern – Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5
  • 14:30 Holstein Kiel – Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4 1
  • 4:30 Paderborn – Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 3
  • 14:30 Standard Liege – Antwerp Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 2
  • 15:00 Celta Vigo – Real Sociedad İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  • 15:00 Lahti – HIFK Helsinki Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
  • 15:00 Mariehamn – VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
  • 15:00 Oulu – Ilves Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner 15:00 Brondby IF – Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  • 15:00 Viborg – Odense Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  • 15:00 Bryne – Mjondalen Norveç 1. Ligi Bilyoner
  • 15:00 Grorud – Sogndal Norveç 1. Ligi Bilyoner
  • 15:00 Stabaek – Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner
  • 15:00 Start – Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner
  • 15:00 Levante – Leganes İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • 15:00 Borussia Dortmund 2 – Duisburg Almanya Bundesliga 3 Almanya FF Youtube
  • 15:15 St.Gallen – Lugano İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  • 15:15 Vaduz – FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
  • 15:30 Altach – TSV Hartberg Avusturya Bundesliga Bilyoner
  • 15:30 Sturm Graz – Wolfsberger Avusturya Bundesliga Bilyoner
  • 15:30 PSV – Utrecht Hollanda Eredivisie Vole App
  • 15:30 Twente – Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 16:00 Aston Villa – Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
  • 16:00 Leeds United – Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  • 16:00 Manchester Utd – Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
  • 16:00 Southampton – West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
  • 16:00 Lazio – Udinese İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  • 16:00 Spezia – Cremonese İtalya Serie A S Sport Plus
  • 16:00 Auxerre – Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
  • 16:00 Nantes – Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
  • 16:00 Rennes – Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
  • 16:00 Troyes – Ajaccio Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
  • 16:00 Göztepe – Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
  • 16:00 Al Dhafra – Al Bataeh BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 16:00 Bani Yas – Al Nasr BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 16:00 Djurgarden – AIK Stockholm İsveç Allsvenskan Bilyoner
  • 16:00 Eskilstuna United – Östers İsveç Superettan Bilyoner
  • 16:00 Orgryte – Jönköpings İsveç Superettan Bilyoner
  • 16:00 Dinamo Zagreb – Varazdin Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  • 16:00 AEK – Atromitos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 16:00 Widzew Lodz – KGHM Zaglebie Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  • 16:00 Banik Ostrava – Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner
  • 16:00 Ankaragücü – Boluspor TFF Elit U16 Ligi Ankaragücü Youtube
  • 16:30 Köln – Augsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
  • 16:30 Karabağ – Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  • 16:30 Liverpool Monterrey – Cerro Largo Uruguay Premier Ligi Bilyoner
  • 17:00 M.Başakşehir – İstanbulspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  • 17:00 Hull City – Birmingham İngiltere Championship TV 8 Buçuk
  • 17:00 KAA Gent – Mechelen Belçika Pro League Bilyoner
  • 17:00 Aberdeen – Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner
  • 17:00 HJK Helsinki – KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
  • 17:00 Honka – Haka Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
  • 17:00 Inter Turku – SJK Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
  • 17:00 Nordsjaelland – Aarhus Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  • 17:00 Genk U23 – Anderlecht U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  • 17:00 Jablonec – Viktoria Plzen Çekya 1.Ligi Bilyoner
  • 17:00 Fastav Zlin – Slovan Liberec Çekya 1.Ligi Bilyoner
  • 17:15 Real Madrid – Barcelona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  • 17:15 Perugia – Sudtirol İtalya Serie B Bilyoner
  • 17:30 Servette – Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  • 17:30 FC Zurich – Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  • 17:45 AZ Alkmaar – Feyenoord Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 18:00 Dinamo Batum – Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  • 18:00 Giannina – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 18:00 Austria Vienna – Salzburg Avusturya Bundesliga Bilyoner
  • 18:00 Aalesund – Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  • 18:00 Kristiansund – Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  • 18:00 Sandefjord – Jerv Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  • 18:00 Valerenga – Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  • 18:00 Viking – Sarpsborg 08 Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  • 18:05 Monaco – Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
  • 18:10 Rijeka – Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  • 18:30 Liverpool – Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  • 18:30 Union Berlin – B.Dortmund Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 3
  • 18:30 Mjallby – Hammarby İsveç Allsvenskan Bilyoner
  • 18:30 Mura – Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  • 18:30 Podbrezova – Spartak Trnava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  • 19:00 Napoli – Bologna İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  • 19:00 Sakaryaspor – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 2
  • 19:00 Ajman Club – Khorfakkan BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 19:00 Al Sharjah – Al Wasl BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
  • 19:00 FC Midtjylland – AC Horsens Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  • 19:00 Drogheda – Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  • 19:30 Espanyol – Valladolid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus 1
  • 9:30 Anderlecht – Club Brugge Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 4
  • 19:30 Lamia – Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 19:30 Gornik Zabrze – Lech Poznan Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  • 19:30 Burgos – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • 19:30 Malaga – Lugo İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • 20:00 Beşiktaş – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 20:00 Municipal – AD Cantolao Peru Primera-Apertura Bilyoner 20:00 Michalovce – Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  • 20:00 Fram – Vestmannaeyjar İzlanda Úrvalsdeild Bilyoner
  • 20:00 Lilleström – Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
  • 20:00 Slavia Prag – Mlada Boleslav Çekya 1.Ligi Bilyoner
  • 20:30 Bayern Münih – Freiburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 5
  • 20:30 Steaua Bükreş – UTA Arad Romanya Liga 1 Bilyoner
  • 20:30 Asteras Tripolis – Panetolikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 21:00 Grau – Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner
  • 21:00 Beerschot – Dender Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  • 21:00 Ajax – Excelsior Hollanda Eredivisie Vole App
  • 21:30 Newell’s Old Boys – Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor 2, Spor Smart 2
  • 21:45 Verona – Milan İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  • 21:45 PSG – Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
  • 22:00 Real Betis – Almeria İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  • 22:00 Oostende – St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner
  • 22:00 Austin FC – Real Salt Lake MLS Bilyoner
  • 22:00 Gremio – Bahia Brezilya Serie B Bilyoner
  • 22:00 Sport Recife – Vasco Da Gama Brezilya Serie B Bilyoner
  • 22:00 Ceara – Cuiaba Esporte Brezilya Serie A Bilyoner
  • 22:00 Palmeiras – Sao Paulo Brezilya Serie A Smart Spor HD, Spor Smart
  • 22:00 Cerro Porteno – Olimpia Asuncion Paraguay 1. Ligi – Apertura Bilyoner
  • 22:00 Cartagena – Ibiza İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • 22:00 Tenerife – Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner
  • 22:15 Valur – Stjarnan İzlanda Úrvalsdeild Bilyoner
  • 22:30 Penarol – River Plate Uruguay Premier Ligi Bilyoner
  • 23:00 ADT Tarma – San Martin Peru Primera-Apertura Bilyoner
  • 23:30 U. Deportes – Melgar Peru Primera-Apertura Bilyoner

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