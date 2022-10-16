Bugünkü maçlar hangileri? 16 Ekim 2022 maç programı

Süper Lig'de büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de bugün Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, Süper Lig'in 10. haftası, 1. Lig ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig’inde hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 16 Ekim 2022 Pazar Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları saat kaçta, hangi kanalda canlı? İşte bugün kimin maçı var? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.
Süper Lig bugün kimin maçı var?
- 17.00 Medipol Başakşehir - İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
- 20.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Park)
1. Lig hangi maçlar var?
- 13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
- 13.30 Erzurumspor FK - Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
- 16.00 Göztepe - Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
- 19.00 Sakaryaspor - Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Ankaragücü -Fenerbahçe maçı
Sarı-lacivertli ekip, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak. 16.30 Sarı-lacivertli kafile Ankara'ya gidecek.
Basketbol haftanın maçları
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi:
- 13:00 Gaziantep Basketbol - Büyükçekmece Basketbol
- 15:30 Anadolu Efes - Darüşşafaka
- 18:00 Fenerbahçe Beko - Konyaspor Basketbol
Voleybol haftanın maçları
- Axa Sigorta Efeler Ligi
- 14.00 Türşad - Fenerbahçe HDI Sigorta
- 15.30 Spor Toto - Ziraat Bankkart
- 16.00 Develi Bld. - Cizre Bld.
Hentbol gündemi
- 17.00 A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup ikinci maçında Kuzey Makedonya ile Van'da karşılaşacak
Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
- 09:00 Western United – Sydney FC Avustralya A Ligi Bein Sports 4
- 10:00 Vegalta Sendai – Kumamoto Japonya J2 Ligi Bilyoner
- 10:30 Daegu – Gimcheon Sangmu Güney Kore K-League Bilyoner
- 10:30 Jeju United – Jeonbuk Güney Kore K-League Bilyoner
- 11:30 First Vienna – Austria II Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 1:30 Sturm Graz – Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 12:00 Yokohama FC – Kanazawa Japonya J2 Ligi Bilyoner
- 12:00 Ankaragücü – Keçiörengücü TFF Elit U16 Ligi Ankaragücü Youtube
- 12:30 Tokushima – Omiya Ardija Japonya J2 Ligi Bilyoner
- 12:30 Fenerbahçe – Adana İdmanyurdu Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
- 13:00 FC Seoul – Seongnam Güney Kore K-League Bilyoner
- 13:00 Incheon – Pohang Güney Kore K-League Bilyoner
- 13:15 Sparta Rotterdam – NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 13:30 Inter – Salernitana İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 13:30 Bandırmaspor – Y.Malatyaspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 1
- 13:30 Erzurumspor – Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2
- 13:30 Legnica – Cracovia Krakow Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 13:30 Yıldırımspor – Osmaniyespor TFF 3. Lig Fuchs Sports TR
- 14:00 Toulouse – Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
- 14:00 Bolnisi – Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 14:00 Torpedo Kutaisi – Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 14:00 Motherwell – Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus, TV100
- 14:00 Kapaz – Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 14:00 Dalkurd – Östersunds İsveç Superettan Bilyoner
- 14:00 Chindia Targoviste – Mioveni Romanya Liga 1 Bilyoner
- 14:00 Amedspor – Sivas Bld. TFF 2. Lig Fuchs Sports TR
- 14:30 Kaiserslautern – Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5
- 14:30 Holstein Kiel – Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4 1
- 4:30 Paderborn – Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 3
- 14:30 Standard Liege – Antwerp Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 2
- 15:00 Celta Vigo – Real Sociedad İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 15:00 Lahti – HIFK Helsinki Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
- 15:00 Mariehamn – VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
- 15:00 Oulu – Ilves Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner 15:00 Brondby IF – Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 15:00 Viborg – Odense Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 15:00 Bryne – Mjondalen Norveç 1. Ligi Bilyoner
- 15:00 Grorud – Sogndal Norveç 1. Ligi Bilyoner
- 15:00 Stabaek – Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner
- 15:00 Start – Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner
- 15:00 Levante – Leganes İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 15:00 Borussia Dortmund 2 – Duisburg Almanya Bundesliga 3 Almanya FF Youtube
- 15:15 St.Gallen – Lugano İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 15:15 Vaduz – FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner
- 15:30 Altach – TSV Hartberg Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 15:30 Sturm Graz – Wolfsberger Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 15:30 PSV – Utrecht Hollanda Eredivisie Vole App
- 15:30 Twente – Groningen Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 16:00 Aston Villa – Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
- 16:00 Leeds United – Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 16:00 Manchester Utd – Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
- 16:00 Southampton – West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
- 16:00 Lazio – Udinese İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 16:00 Spezia – Cremonese İtalya Serie A S Sport Plus
- 16:00 Auxerre – Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
- 16:00 Nantes – Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
- 16:00 Rennes – Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
- 16:00 Troyes – Ajaccio Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
- 16:00 Göztepe – Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
- 16:00 Al Dhafra – Al Bataeh BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 16:00 Bani Yas – Al Nasr BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 16:00 Djurgarden – AIK Stockholm İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 16:00 Eskilstuna United – Östers İsveç Superettan Bilyoner
- 16:00 Orgryte – Jönköpings İsveç Superettan Bilyoner
- 16:00 Dinamo Zagreb – Varazdin Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 16:00 AEK – Atromitos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 16:00 Widzew Lodz – KGHM Zaglebie Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 16:00 Banik Ostrava – Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 16:00 Ankaragücü – Boluspor TFF Elit U16 Ligi Ankaragücü Youtube
- 16:30 Köln – Augsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
- 16:30 Karabağ – Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 16:30 Liverpool Monterrey – Cerro Largo Uruguay Premier Ligi Bilyoner
- 17:00 M.Başakşehir – İstanbulspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 17:00 Hull City – Birmingham İngiltere Championship TV 8 Buçuk
- 17:00 KAA Gent – Mechelen Belçika Pro League Bilyoner
- 17:00 Aberdeen – Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner
- 17:00 HJK Helsinki – KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
- 17:00 Honka – Haka Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
- 17:00 Inter Turku – SJK Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner
- 17:00 Nordsjaelland – Aarhus Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 17:00 Genk U23 – Anderlecht U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 17:00 Jablonec – Viktoria Plzen Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Fastav Zlin – Slovan Liberec Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:15 Real Madrid – Barcelona İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 17:15 Perugia – Sudtirol İtalya Serie B Bilyoner
- 17:30 Servette – Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 17:30 FC Zurich – Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 17:45 AZ Alkmaar – Feyenoord Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 18:00 Dinamo Batum – Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 18:00 Giannina – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 18:00 Austria Vienna – Salzburg Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 18:00 Aalesund – Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 18:00 Kristiansund – Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 18:00 Sandefjord – Jerv Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 18:00 Valerenga – Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 18:00 Viking – Sarpsborg 08 Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 18:05 Monaco – Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
- 18:10 Rijeka – Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 18:30 Liverpool – Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 18:30 Union Berlin – B.Dortmund Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 3
- 18:30 Mjallby – Hammarby İsveç Allsvenskan Bilyoner
- 18:30 Mura – Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 18:30 Podbrezova – Spartak Trnava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 19:00 Napoli – Bologna İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 19:00 Sakaryaspor – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 2
- 19:00 Ajman Club – Khorfakkan BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 19:00 Al Sharjah – Al Wasl BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner
- 19:00 FC Midtjylland – AC Horsens Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 19:00 Drogheda – Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 19:30 Espanyol – Valladolid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus 1
- 9:30 Anderlecht – Club Brugge Belçika Pro League S Sport Plus, Tivibu Spor 4
- 19:30 Lamia – Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 19:30 Gornik Zabrze – Lech Poznan Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 19:30 Burgos – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 19:30 Malaga – Lugo İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 20:00 Beşiktaş – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Municipal – AD Cantolao Peru Primera-Apertura Bilyoner 20:00 Michalovce – Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 20:00 Fram – Vestmannaeyjar İzlanda Úrvalsdeild Bilyoner
- 20:00 Lilleström – Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner
- 20:00 Slavia Prag – Mlada Boleslav Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 20:30 Bayern Münih – Freiburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 5
- 20:30 Steaua Bükreş – UTA Arad Romanya Liga 1 Bilyoner
- 20:30 Asteras Tripolis – Panetolikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 21:00 Grau – Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner
- 21:00 Beerschot – Dender Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 21:00 Ajax – Excelsior Hollanda Eredivisie Vole App
- 21:30 Newell’s Old Boys – Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor 2, Spor Smart 2
- 21:45 Verona – Milan İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
- 21:45 PSG – Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
- 22:00 Real Betis – Almeria İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 22:00 Oostende – St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner
- 22:00 Austin FC – Real Salt Lake MLS Bilyoner
- 22:00 Gremio – Bahia Brezilya Serie B Bilyoner
- 22:00 Sport Recife – Vasco Da Gama Brezilya Serie B Bilyoner
- 22:00 Ceara – Cuiaba Esporte Brezilya Serie A Bilyoner
- 22:00 Palmeiras – Sao Paulo Brezilya Serie A Smart Spor HD, Spor Smart
- 22:00 Cerro Porteno – Olimpia Asuncion Paraguay 1. Ligi – Apertura Bilyoner
- 22:00 Cartagena – Ibiza İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 22:00 Tenerife – Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 22:15 Valur – Stjarnan İzlanda Úrvalsdeild Bilyoner
- 22:30 Penarol – River Plate Uruguay Premier Ligi Bilyoner
- 23:00 ADT Tarma – San Martin Peru Primera-Apertura Bilyoner
- 23:30 U. Deportes – Melgar Peru Primera-Apertura Bilyoner