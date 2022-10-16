Bugünkü maçlar hangileri? 16 Ekim 2022 maç programı Bugünkü maçların ön heyecanlısı Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı olacak. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Konyaspor sahasında Gaziantep FK'ye 1-0, Adana Demirspor ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi. Bugün hangi maçların olduğu da yine futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de önemli mücadeleler söz konusu. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Anfield'da oynanacak Liverpool Manchester City maçı 16 Ekim Pazar günü Türkiye saati ile 18.30’da başlayacak. Peki 16 Ekim Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.

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