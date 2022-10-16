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TFF 1. Lig Rizespor-Eyüpspor maç sonucu 0-0, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’la berabere kaldı. Bu beraberlikle Rizespor puanını 13’e, Eyüpspor ise 18’e yükseltti. Rizespor-Eyüpspor maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Rizespor Eyüpspor maçı sonucu: 0-0
Rizespor-Eyüpspor maç sonucu, özeti

Rizespor ile Eyüpspor arasında Rize'de oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

Rizespor Eyüpspor maç özeti

  • 24. dakikada Alper Potuk’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bahadır Öztürk’ün vuruşu az farkla auta çıktı.
  • 33. dakikada sağ çaprazdan topla ilerleyerek ceza sahasına giren Sekidika’nın vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi.
  • 50. dakikada Mithat Pala’nın ceza sahası içinden şutuyla seken topun Eyüpsporlu Sinan Kurt’un eline çarptığı itirazları üzerine hakem Yiğit Arslan, VAR’a gitti. VAR incelemesinde bulunan hakem Yiğit Arslan, topun Sinan Kurt’un eline çarpmadığına karar vererek oyuna devam dedi.
  • 85. dakikada ceza sahası dışından Recep’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

RİZESPOR: Tarık, Bahadır, Emirhan, Kerem, Alberk (Dk. 89 Papa), Koray, Benhur(Dk. 74 Emircan), Mithat, Alper(Dk.82 Ercan), Sefa(Dk.82 Deniz), Kubilay (Dk.89 Hurk)

EYÜPSPOR: Harun, Uğur, Claro, Cenk Ahmet (Dk.88 Mete), Ömer, Sinan (Dk. 66 Taşkın), İbrahim (Dk. 88 Ahmet), Sekidika (Dk.46 Babel), Recep, Dibba (Dk. 66 Mehmet Murat), Eze





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