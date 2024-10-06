Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, yurdun batı kesimlerinde hava durumu değişiklik gösterecek. Bu bölgelerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara'nın kuzey ve batı bölgeleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise daha sakin bir hava durumu söz konusu, az bulutlu ve açık bir gökyüzü öngörülüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Ekim Pazar gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara’nın kuzey ve batı bölgeleri, İzmir’in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 1-3 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
Yağışların; Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir’in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARA DENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu
KARS °C, 19°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 21°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık