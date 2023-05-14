14 Mayıs Marmara Bölgesi Bursa 2023 seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Bursa'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Bursa'da seçim de kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Bursa milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs Bursa genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Bursa Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu. Bursa 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Bursa ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bursa ilçe sonuçları oy oranları son durum

Bursa ilçe seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

AK Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1- Efkan Ala

2- Refik Özen

3- Ahmet Kılıç

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Mustafa Yavuz

6- Ahmet Yıldız

7- İrfan Akkaya

8- Ömer Faruk Temiztürk

9- Semih Peksert

10- Mihrimah Kocabıyık

AK Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1- Mustafa Varank

2- Ayhan Salman

3- Osman Mesten

4- Emel Gözükara Durmaz

5- Muhammet Müfit Aydın

6- Mustafa Yıldırım

7- Fuat Alpaslan

8- Süleyman Çelik

9- Asuman Akçay Sakallı

10- Mustafa Kaya

CHP 1. bölge Bursa Milletvekili adayları

1- Kayıhan Pala

2- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3- Mehmet Atmaca

4- İsmet Karaca

5- Jülide Akköprü

6- Alpaslan Yıldız

7- Engin Tamer

8- Serkan Öztürk

9- Özgür Yıldız

10- Canan Akın Erdem

CHP 2. bölge Bursa milletvekili adayları

1- Hasan Öztürk

2- Cemalettin Kani

3- Orhan Sarıbal

4- Erkan Dönmez

5- Şahin Sevinç

6- Funda Türkcoş Pekiner

7- Ender Teke

8- Huriye Canan Çelik Tunar

9- Mehmet Önder

10- Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1- Hasan Öztürk

2- Cemalettin Kani

3- Orhan Sarıbal

4- Erkan Dönmez

5- Şahin Sevinç

6- Funda Türkcoş Pekiner

7- Ender Teke

8- Huriye Canan Çelik Tunar

9- Mehmet Önder

10- Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU

2 MUHAMMET TEKİN

3 AYHAN ÖNAL

4 BİLAL DOĞAN

5 MUSTAFA NARMANLI

6 ALİ BAHADIR

7 AYDIN SANCAR

8 ALPARSLAN KARAASLAN

9 GAMZE NUR SARĞIN

10 GÜLSEREN ÖZBEK

İYİ PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

2- SEVİNÇ ATABAY

3- YÜKSEL YILMAZ

4- ŞEYDA ŞAHİN

5- YAHYA BAHADIR

6- BİRGÜL YILDIZ GÜNAY

7- RESÜL KAPLAN

8- ÖZGÜR ŞİMŞEK

9- EVREN ŞAHİN

10- FEYZA TEMEL

İYİ PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- HASAN TOKTAŞ

2- İBRAHİM ALAGÖZ

3- ORHAN ÖZER

4- SERMİN CAN ÖZENSOY

5- ERDAL AY

6- HATİCE DENİZ

7- ZAFER MİLLİ

8- OSMAN ATALAY AKMAN

9- ENVER YENİÇERİ

10- DİLEK DURAK

2018 Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 55,5’ini alırken, Muharrem İnce Bursa Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 31,5’ini aldı. Merak Akşener yüzde 8,2, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 3,5’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,1’ini aldı.

2018 Bursa milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Bursa oy oranı % 56,9 olurken, AK Parti 13, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 36,9’unu alarak CHP 5, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı.

2018 Bursa'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 46,2

CHP % 22,7

İYİ Parti % 12,4

MHP % 10,7

HDP % 5,7

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz

Bursa hakkında genel bilgiler

Bursa, Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara bölgesinde yer alan ve tarihi dokusu, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve ekonomik potansiyeli ile öne çıkan bir şehirdir. Bursa, tarihi boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, Osmanlı İmparatorluğu'nun da ilk başkenti olmuştur.

Bursa, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile oldukça zengin bir şehirdir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Bursa, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, bu dönemden kalan pek çok tarihi eseri ile ünlüdür.

Bursa'nın ekonomisi oldukça gelişmiştir. Şehir, sanayi, tarım ve turizm alanlarında oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Bursa, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biridir ve özellikle otomotiv, tekstil, gıda, kimya, makine ve elektrik-elektronik sektörlerinde önemli bir üretim merkezidir.

Bursa'nın doğal güzellikleri de oldukça çeşitlidir. Uludağ, şehrin sembolüdür ve kış turizminin en önemli merkezlerinden biridir. Aynı zamanda Uludağ Milli Parkı içinde yer alır ve doğal güzellikleri ile ziyaretçileri kendine çekmektedir. Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olması nedeniyle pek çok tarihi cami, medrese, türbe ve hamam yer almaktadır. Bunlar arasında Ulu Cami, Yeşil Cami, Emir Sultan Cami ve Muradiye Külliyesi en önemli örneklerdir. Ayrıca Bursa, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu adlı alanı ile de dünya çapında tanınmaktadır.

Bursa, 17 ilçeye sahiptir ve nüfusu yaklaşık 3,2 milyondur. En kalabalık ilçeleri ise Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'dir. Bursa'nın merkezi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Ayrıca şehir, ülkenin diğer şehirlerine kolaylıkla ulaşım sağlanabilen bir konumdadır.



