Bursa Yenişehir seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Yenişehir cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Yenişehir seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Yenişehir seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Yenişehir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Yenişehir Hakkında

Bursa'nın 17 ilçesi arasında yer alan Yenişehir, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası ile ünlü bir ilçedir. Yenişehir'in tarihi, Bursa'nın tarihi ile paralel bir şekilde ilerlemiştir. İlçe, Bursa'nın güneydoğusunda yer alır ve Marmara Bölgesi'nin kuzeybatı kesiminde bulunur. Bursa'nın diğer ilçeleri gibi Yenişehir'in de çevresi yeşilliklerle kaplıdır ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker.

Yenişehir'in tarihi, Hititler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti dönemleri olmak üzere birçok farklı döneme dayanır. İlçe, tarih boyunca ticari faaliyetleri ile ünlü olmuştur. Bursa'nın diğer ilçelerine nazaran daha yeni bir yerleşim yeri olan Yenişehir, 1914 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Yenişehir'in merkezi, ilçenin en büyük yerleşim yeri konumundadır ve ilçede bulunan 13 mahalle burada bulunur. İlçenin nüfusu, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 86.000'dir.

Yenişehir'in en önemli tarihi yapılarından biri, Cumalıkızık Köyü'dür. Cumalıkızık, Osmanlı döneminden kalma tarihi evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir köydür. Köy, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmiştir. Ayrıca Yenişehir'de bulunan Hisar Köprüsü de ilçenin tarihi yapısı içinde önemli bir yere sahiptir.

Yenişehir'in doğal güzellikleri de oldukça dikkat çekicidir. İlçe, Marmara Bölgesi'nin en önemli doğal alanlarından biri olan Uludağ Milli Parkı'na ev sahipliği yapar. Ayrıca Yenişehir, göl ve göletleriyle de ünlüdür. Ilıpınar Gölü, Tatlısu Göleti, Uluabat Gölü ve Uluabat Kuş Cenneti gibi doğal güzellikler, ilçenin önemli turistik yerlerinden bazılarıdır.

Yenişehir, Bursa'nın diğer ilçeleri gibi ekonomik olarak da oldukça önemlidir. İlçede yer alan Yenişehir Havalimanı, Türkiye'nin en büyük 10. havalimanıdır ve yılda yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet vermektedir. Ayrıca, Bursa-İzmir otoyolu ve Bursa-Ankara yolu Yenişehir ilçesinden geçmektedir, bu nedenle ilçe ticari ve lojistik açıdan da önemli bir konuma sahiptir.



