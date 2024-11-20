Bursa'da sabah saatlerinden itibaren yaşanan sis trafiği etkiledi. Özellikle kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.