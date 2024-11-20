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Bursa'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Bursa'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

08:4320/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bursa hava durumu
Bursa hava durumu

Bursa'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor. Peki, sis devam edecek mi? İşte 19 Kasım 2024 Bursa güncel hava durumu...

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren yaşanan sis trafiği etkiledi. Özellikle kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bursa'da bugün hava nasıl olacak?

MARMARA'DA HAVA DURUMU (19 KASIM 2024)

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu


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