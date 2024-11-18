Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bursa 5 günlük hava durumu tahminleri

Bursa 5 günlük hava durumu tahminleri

09:0918/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bursa hava durumu
Bursa hava durumu

Meteoroloji Bursa için 18 Kasım Pazartesi hava tahmin raporunu yayınladı. Yeni haftanın ilk gününde sıcaklıklar en yüksek 14 dereceye kadar yükselirken gün içinde hafif yağışlar ile birlikte parçalı bulutlu bir hava etkili oluyor.

Meteoroloji'nin Bursa için 5 günlük hava tahmin raporunun belli olması ile birlikte yeni haftada gün verilerek kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
'da sıcaklıklar nasıl? Bursa'da hava nasıl? Bursa'da yağış var mı? İşte Bursa için 5 günlük hava durumu detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için yapılan tahmine göre: Yeni güne 9 derecelik bir sıcaklık ile başlayan Bursa'da sabah saatlerinde kapalı bir hava yaşanıyor. Öğle saatlerine doğru termometrelerde sıcaklıklar yükselişe geçerken Bursa semalarında hafif yağış etkisini gösteriyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşerken parçalı bulutlu hava Bursa'da etkili olmaya devam ediyor.

Bursa 5 günlük hava durumu tahminleri

18 Kasım 2024 Pazartesi günü az bulutlu, sıcaklık 15, 19 Kasım 2024 Salı günü güneşli, sıcaklık 15° C, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü bulutlu, sıcaklık 17° C, 21 Kasım 2024 Perşembe günü güneşli, sıcaklık 19° C, 22 Kasım 2024 Cuma günü yağmurlu, sıcaklık 16° C.



#Bursa hava durumu
#bursa
#Meteoroloji

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı...