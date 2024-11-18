Meteoroloji'nin Bursa için 5 günlük hava tahmin raporunun belli olması ile birlikte yeni haftada gün verilerek kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

'da sıcaklıklar nasıl? Bursa'da hava nasıl? Bursa'da yağış var mı? İşte Bursa için 5 günlük hava durumu detayları...