Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için yapılan tahmine göre: Yeni güne 9 derecelik bir sıcaklık ile başlayan Bursa'da sabah saatlerinde kapalı bir hava yaşanıyor. Öğle saatlerine doğru termometrelerde sıcaklıklar yükselişe geçerken Bursa semalarında hafif yağış etkisini gösteriyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşerken parçalı bulutlu hava Bursa'da etkili olmaya devam ediyor.
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