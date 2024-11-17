Meteoroloji hava durumu güncel bilgilerine göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışların Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Meteoroloji’den

, Antalya ve Mersin için kuvvetli yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki Meteoroloji Adana’da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Adana 5 günlük hava durumu tahminleri.