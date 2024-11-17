Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Adana, Antalya ve Mersin için kuvvetli yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki Adana'da hava bugün nasıl olacak? İşte Meteoroloji Adana 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji hava durumu güncel bilgilerine göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışların Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Meteoroloji’den
, Antalya ve Mersin için kuvvetli yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki Meteoroloji Adana’da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Adana 5 günlük hava durumu tahminleri.
Adana’da bugün hava nasıl olacak?
Akdeniz Bölgesi hava durumu Meteoroloji son durum tahminlerine göre, parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Adana 5 günlük hava durumu
17 Kasım 2024 Pazar günü yağmurlu, sıcaklık 17, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü parçalı bulutlu, sıcaklık 20, 19 Kasım 2024 Salı günü yağmurlu, sıcaklık 19, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü hafif yağmurlu, sıcaklık 20, 21 Kasım 2024 Perşembe günü hafif yağmurlu, sıcaklık 20.
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