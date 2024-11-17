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Meteoroloji Erzurum hava durumu tahminleri haritasını paylaştı

Meteoroloji Erzurum hava durumu tahminleri haritasını paylaştı

09:0017/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Erzurum hava durumu
Erzurum hava durumu

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ülke genelinde beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. İşte Meteoroloji Erzurum 5 günlük hava durumu tahminleri.

'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürüdü. alandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kayak merkezine geldi. Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı. Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi. Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.

Erzurum Hava Durumu

17 Kasım 2024 Pazar günü güneşli, sıcaklık -3° C, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü karlı, sıcaklık 1° C, 19 Kasım 2024 Salı günü karlı, sıcaklık 1° C, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü bulutlu, sıcaklık 0. 21 Kasım 2024 Perşembe günü bulutlu, sıcaklık -2° C. 22 Kasım 2024 Cuma günü bulutlu, sıcaklık 1° C.

#Erzurum
#Hava durumu
#Meteoroloji

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