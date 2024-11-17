'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürüdü. alandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kayak merkezine geldi. Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı. Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi. Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.