ÖZET: Bursaspor - İnegölspor: 2-1 | TFF 2. Lig Beyaz Grup maç özetleri

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 11’inci hafta maçında Bursaspor sahasında ağırladığı İnegölspor’u 2-1 yendi. Yeşil-beyazlı ev sahibi takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 11’e yükseltti. Öte yandan Mücadelenin 75. dakikasında sarı kart gören Enver Cenk Şahin, 24 Erzincanspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Ligde 6 maç sonra kazanan Bursaspor, son galibiyetini ligin 4. haftasında Sivas Belediyespor'a 6-0'lık sonuçla almıştı.
Bursaspor- İnegölspor ilk 11
Bursaspor: Deniz Aydın, Samet Bozkurt, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver, Abdullah Tazgel, Kubilay Sönmez, Ozan İsmail Koç, Hasan Ayaroğlu, Mustafa Genç, Berat Altındiş, Enver Cenk Şahin
İnegölspor: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslı Yüksek, Umut Sönmez