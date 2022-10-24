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ÖZET: Bursaspor - İnegölspor: 2-1 | TFF 2. Lig Beyaz Grup maç özetleri

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında sahasında İnegölspor’u ağarladı. İki Bursa ekibinin karşı karşıya geleceği kritik müsabakayı hakem Murat Türkoğlu yönetti. Yeşil-beyazlı ev sahibi takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 11’e yükseltti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursaspor İnegölspor maç sonucu, özeti, golleri
Bursaspor İnegölspor maç özeti

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 11’inci hafta maçında Bursaspor sahasında ağırladığı İnegölspor’u 2-1 yendi. Yeşil-beyazlı ev sahibi takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 11’e yükseltti. Öte yandan Mücadelenin 75. dakikasında sarı kart gören Enver Cenk Şahin, 24 Erzincanspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Ligde 6 maç sonra kazanan Bursaspor, son galibiyetini ligin 4. haftasında Sivas Belediyespor'a 6-0'lık sonuçla almıştı.

Bursaspor- İnegölspor ilk 11

Bursaspor: Deniz Aydın, Samet Bozkurt, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver, Abdullah Tazgel, Kubilay Sönmez, Ozan İsmail Koç, Hasan Ayaroğlu, Mustafa Genç, Berat Altındiş, Enver Cenk Şahin

İnegölspor: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslı Yüksek, Umut Sönmez





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