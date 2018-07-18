Bursluluk sınav sonuçları! - meb.gov.tr giriş - MEB bursluluk sonuçları

Bursluluk sınav sonuçları belli oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları MEB’in resmi sitesi ‘meb.gov.tr’ adresi üzerinden açıklandı. Adaylar bursluluk sonuçlarını, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile sorgulama yapabilirler. 2018 bursluluk sınav sonuçlarında ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrencilerin sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanıyor. Böylelikle burs almaya hak kazanan öğrenciler tespit ediliyor.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ: www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/...

İOKBS 2018 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. Yıllara göre İOKBS burs ücretini inceleyelim:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

BURSA KAZANAN ÖĞRENCİ NE YAPACAK?

3 Haziran’da sınava giren öğrenci bursu kazanması durumunda, işlemler okul müdürlükleri tarafından yapılıyor. Öğrenci o seneye dair burs işlemlerini “e-burs modülü” üzerinden gerçekleştirebiliyor.

MEB’DEN BURSLULUK SONUÇLARINA DAİR AÇIKLAMA

Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaokullarda öğrenimlerini sürdüren burslu öğrencilerin Ocak,Şubat ve Mart 2018 aylarına ait burs ücretlerini karşılamak amacıyla ilgili saymanlıklara ödenek gönderilmiştir.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfası ve meb.gov.tr adresinden MEB tarafından yapılan 2018 bursluluk sınav sonuçları açıklamasını haberimizde bulabilir bursluluk sınav sonuçları sorgulaması yapabilirsiniz.

BURSLULUKTA KONTENJAN DAĞILIMI

Kontenjan Dağılımı şu şekilde yapılır;

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80'lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen çocuğuna ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.