Bursluluk sınavı saat kaçta? 2022 İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi

Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı düzenlenecek. Başvurularını yapan öğrenciler heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenecek. Peki, bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

2022 bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı her sene 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenleniyor. Adaylar başvurularını 21 Nisan ve 13 Mayıs tarihleri aralığında gerçekleştirdiler. 4 Eylül’de yapılacak olan bursluluk sınavında adaylara 100 soru sorulacak.

Bursluluk sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlenecek. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

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Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

Bursuluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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İOKBS parası ne kadar 2022?

Bundan böyle aylık olarak verilecek burs miktarı ise 468,54 TL dir. PYBS bursu zam gelmemiş haliyle 1 ayda bir yatırılmak koşuluyla 468,54 TL'dir.

Bursluluk ne zamana kadar devam eder?

MADDE 24 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

Burs ne zaman kesilir ortalama nedir?

Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır. Not ortalaması 100'lük sistemde 53.33'ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir. Hazırlık sınıfında da sınıfı geçemeyenlerin bursu kesilir.

ÖZGÜN AÖL yeni dönem kayıt, yeni kayıt, ders seçimi ve sınav takvimi netleşti