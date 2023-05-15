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YSK 2023 canlı seçim sonuçları, açılan sandıklara göre oy oranları

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı olarak açıklanıyor. Türkiye bugün sandık başına giderek oy verdi. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu açılan sandıklara göre oy sayma işlemlerini başlatacak. Vatandaşlar canlı seçim sonuçlarını sabırsızlıkla beklerken canlı seçim sonuçlarını takip edecek. 2023 Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti açılan sandık sayısına göre canlı seçim sonuçları ve oy oranları yenisafak.com’da.

00:01 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
YSK seçim sonuçları

YSK seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği seçim takvimine göre oy verme işlemleri başladı. Saat 17’ye kadar sürecek oy verme işlemleri ile vatandaşlar
için oy verecek. YSK resmi sonuçları canlı olarak açıklayacak. 2023 seçim sonuçları ve oy oranlarını yenisafak.com’dan takip edebilirsiniz.

YSK 2023 CANLI SEÇİM SONUÇLARI

sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgi için www.ysk.gov.tr internet sitesinden "Sandık Sonuçları ve Tutanakları" kısmından 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanıyor.
, Milletvekili Genel Seçimi, Mahalli İdareler Genel Seçimi ve Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına sunulması hakkında bütün bilgilere "www.ysk.gov.tr" internet sayfasından "Kurumumuz/Seçim Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat"" kısmından ulaşılabilir.

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında merak ediliyor. 64 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olarak oy pusulasında yer alacak.

SEÇİM YASAKLARI KAÇA KADAR SÜRECEK?

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.



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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON