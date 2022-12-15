Sivas TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Sivas TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesinde kuralar devam ediyor. 16 Aralık 2022 Cuma günü düzenlenen Sivas TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor. Sivas'ta ilk etapta 2 bin 56 konut yapılacak. İşte TOKİ Sivas kura çekimi canlı yayın ve isim listesi sonuç sorgulama ekranı...

Sivas TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sivas TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 16-17-18 Aralık 2022 günleri olarak duyuruldu. Sivas kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.

SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI E DEVLET SORGULAMA EKRANI

Sivas TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Sivas kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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