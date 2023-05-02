Çay vücudun su ihtiyacını karşılar mı?

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan, vücudun sıvı alımının özellikle su olması gerektiğini vurgulayarak, “Çay idrar söktürücüdür. Çay idrar söktürücü olduğu için daha fazla su kaybına neden olur. Çay veya kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz” dedi.





ÇAY VE KAHVE GİBİ İÇECEKLER SU İHTİYACINI KARŞILAR MI?





Medicana Sağlık Grubu Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan, su içmenin böbrek sağlığı açısından çok önemli olduğunu anlattı. Prof. Dr. Umut Gönülalan, “Böbrek bizim kanımızı temizleyen organlardan bir tanesidir. Sıvı alımı özellikle su olmalı. Çay, kahve gibi sıvı alımlarını su içmekten saymayız. Su ihtiyacımızı düzgün karşılamamız gerekir. Genellikle erişkin hastaların kış dönemlerinde 2 litre su içmeleri gerekir. Yaz döneminde terlemeyle su kaybımız arttığı için 2,5-3 litreye kadar su içimini artırmamız gerekir. Ateşli hastalık geçirdiğimizde ya da ishal olduğumuzda veya terlediğimizde su tüketimini daha da artırmamız önemlidir. Çünkü böbreği susuz bırakmamak esastır” dedi.

ÇAY VÜCUTTA SU TUTAR MI?

Çay ya da kahve içmenin suyun yerini tutmadığını söyleyen Prof. Dr. Gönülalan, “Çay idrar söktürücüdür. Çay idrar söktürücü olduğu için daha fazla su kaybına neden olur. Çay veya kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz. Aslında çok su içmek de zararlıdır. Uyanık olduğumuz zaman dilimi içerisinde saat başı bir bardak su içsek ortalama 3 litre yapar. Gün içerisinde dengeli bir dağılım olduğu için böbrek sağlığımız için de daha faydalı olur. Özellikle masa başı çalışanların masalarına cam şişede su koymalarını tavsiye ediyorum. Gözümüzün önünde olması gerekiyor. Su ihtiyacımızı artıran bazı hastalıklar da var. Bunlardan biri de şeker hastalığıdır” şeklinde konuştu.

Sağlıklı bir insanda düzenli senelik kontrollerin yeterli olacağını belirten Umut Gönülalan, “Böbrek sağlığımız için yeterli su tüketmemiz gereklidir. Dengeli olması gerekir. Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyorum. Meyve, sebze ağırlıklı, posalı gıda ağırlıklı hem bağırsak hem de idrar yollarını rahatlatıcı diyetler oldukça uygun oluyor. Et oranı fazla olan diyetler ya da karbonhidrat oranı fazla olan diyetler böbrek açısından özellikle taş oluşumuna daha yatkın olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Akdeniz diyeti yaptığınız sürece, gazlı ve kafein ağırlıklı içecekler içmediğimiz, tuzsuz yediğimiz sürece böbrek sağlığının bozulacağını düşünmüyorum” diye konuştu.







