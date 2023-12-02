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Çaykur Rizespor evinde Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup etti: İlk devre Premier Lig’i aratmadı | ÖZET

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Başakşehir FK’yı ağırladı. Maç Çaykur Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller ilk yarıda dakika 6’ Krzysztof Piatek, 12’ Ibrahim Olawoyin, 17’ Dal Varesanovic, 45’ Jerome Opoku’dan geldi. İkinci yarıdaki tek gol dakika 90+2'de Ibrahim Olawoyin'den geldi. Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 21’e çıkararak 7. sırada yer aldı. Başakşehir FK ise 12 puanla 17. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maç özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:58 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:01 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Başakşehir FK’yı 3-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Başakşehir FK’yı 3-2 mağlup etti.
Çaykur Rizespor,
14. haftasında Başakşehir FK ile karşılaştı. Gol düellosunun yaşandığı maçta ev sahibi Rizespor rakibini son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Çaykur Rizespor’un golleri Olawoyin (2), Varesanovic’den geldi. Başakşehir’in golleri Piatek ve Opoku’dan geldi. Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maç özeti haberimizde.

ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ ÖZETİ

Çaykur Rizespor - Başakşehir FK maç özetini izlemek için

ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ SONUCU

ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Zeqiri'nin ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Varesanovic'in ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda, son anda ayak koyan Duarte'ye çarpan top kornere çıktı.

6. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topu iyi kontrol eden Piatek, ceza sahasına içirdi. Piatek'in sert şutunda top ağlara buluştu: 0-1

12. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-1

17. dakikada Zeqiri'nin ceza yayı üzerindeki sert şutunda top kaleci Volkan Bababacan'dan döndü. Varesanovic, kontrol ettiği topu ağlara gönderdi: 2-1.

45. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası içerisine ara pasında iyi hareketlenen Hojer'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

45+2. dakikada savunmadan çıkan Opoku, tek başına dört kişiyi geçtikten sonra ceza sahası içerisine girip sert vurdu. Top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 2-2

Mücadelenin ilk yarısı, 2-2 tamamlandı.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







#Çaykur Rizespor
#Başakşehir FK
#Trendyol Süper Lig
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Çaykur Rizespor evinde Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup etti: İlk devre Premier Lig’i aratmadı | ÖZET