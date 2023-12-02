Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında evinde Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0'lık farklı skorla kazandı. Goller dakika 5' Alexander Djiku, 10' Lio Duarte (k.k.), 20' ve 80' Sebastian Szymanski'den (2) geldi. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte 6. galibiyetini alarak namağlup bir şekilde 18 puanla 1. sırada yer aldı. Başakşehir ise 3 puanla 17. sırada yer aldı. Fenerbahçe - Başakşehir FK maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.