Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig 7. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı maçtan 5-0 galip ayrıldı. Galibiyet golleri Szymanski, İrfan Can, Dzeko, Tadic ve Joshua King’den geldi. Fenerbahçe ligin 7. haftasında namağlup bir şekilde 21 puanla 1. sırada yer aldı. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç özeti ve Trendyol Süper Lig 7. hafta maç sonuçları haberimizde.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada öne geçti. Dzeko'nun ceza sahası içine etkili pasında Tadic, sol çaprazda topu bekletmeden içeri çevirdi. Szymanski altıpas üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında topla altıpasın solunda buluşan Dzeko'nun şutunda, Emirhan Topçu araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

23. dakikada sağdan Minchev'in ortasını ceza sahası içinde sol çaprazda iyi kontrol eden Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

38. dakikada Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildi. Szymanski'nin savunma arkasına ara pasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Brezilyalı orta sahanın bekletmeden arka direğe pasında Dzeko, topu ağlarla buluşturdu. Hakem önce orta noktayı gösterse de VAR'dan gelen uyarının ardından golü iptal ederek elle oynama gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi.

45. dakikada Tadic'in ara pasında penaltı noktası civarında Dzeko'nun şutunda top direk dibinden auta gitti.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

47’nci dakikada Szymanski’nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İrfan Can’ın altıpasın gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

61’inci dakikada İrfan Can’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

62’nci dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. Fred ile paslaşan İrfan Can Kahveci’nin pasında topla buluşan Dzeko’nun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

75’inci dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. King rakiplerini geçerek ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı. Rizespor savunmasından dönen topla buluşan Tadic’in altıpasın gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

90’ıncı dakikada Tadic’in ceza sahasından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan engeline takıldı. Dönen topla buluşan Umut Nayir’in bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+1’inci dakikada Ferdi’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

90+3’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 5’e çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan’ın ortasında, arka direkte King’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0.

Mücadele Fenerbahçe’nin 5-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ 14 MAÇA ÇIKARDI

Fenerbahçe, Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederken, goller Szymanski, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Joshua King’ten geldi. Yeni sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, ligde oynadığı ilk 7 maçta 7 galibiyet elde etti.

Galibiyet serisi 14 maça çıktı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Çaykur Rizespor maçında da devam etti. UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı toplam 6 maçta 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, grup aşamasında da Nordsjaelland’ı yendi. Süper Lig’de de Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir’e karşı üstünlük sağlayan Kanarya, Çaykur Rizespor’u da mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 14 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.

40 bin 340 taraftar izledi

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan lig maçını 40 bin 340 biletli taraftar izledi. Ülker Stadyumu’nda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ilk dakikadan itibaren takımlarını destekledi. Farklı sonuçla biten karşılaşmanın ardından futbolcular, sevinçlerini taraftarlarla birlikte yaşadı. Öte yandan Rizesporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti.















