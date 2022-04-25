New York konsolosluğu önünde provokatörlere bozkurt işaretiyle karşılık veren Celal Al kimdir, kaç yaşındadır?

ABD'nin New York kentindeki Türkiye konsolosluğu önünde toplanan Ermenilerin, 1915 olaylarının yıl dönümü gerekçesiyle düzenledikleri protesto gösterisine bir Türk damga vurdu. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Celal Al, sırtına bağladığı Türk bayrağı ile Ermenilerin karşısına dikildi. Ermenilerin provokatif eylemlerine bozkurt işaretiyle karşılık veren oyuncu Al, 'Ne mutlu Türküm diyene!' sözleriyle haykırdı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntülere, 'Bir Türk cihana bedel.' yorumu yapıldı.
CELAL AL KİMDİR?
Celal Al, 1982 yılında Artvin'de doğmuştur. Celal Al 185 cm boyunda ve 87 kilodur.
CELAL AL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır.
TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Abdurrahman Alp karakterini canlandırmıştır.