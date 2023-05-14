Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenler sandık başına gidecekler. 14 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Açılan sandıklara göre sayılan oy oranları ile milletvekili sayıları da belirlenmiş olacak. İşte CHP milletvekili sayısı…

2023 CHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

CHP’nin milletvekili sayısı 134’dür. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır. Açılan sandık sayısına göre milletvekili sayıları da belli oluyor. Seçimlerde milletvekili adayları 1. 2. ve 3. bölge seçim çevresinden aday gösteriliyor. Seçim sonuçlarının belli olması ile CHP seçim bölgelerine göre 2023 milletvekili sayıları da netleşmeye başladı.

2018 SEÇİMİ CHP MİLLETVEKİLİ SAYISI

2018 milletvekili seçimlerinde CHP 134 milletvekili çıkarmıştı.

CHP HANGİ İLLERDE ORTAK ADAY ÇIKARTILDI?

İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9’unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. CHP’nin İYİ Parti listesinden girdiği iller Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankırı olurken; İYİ Parti’nin CHP listelerinden girdiği iller ise Adıyaman, Çorum, Hakkari Erzincan, Rize, Van Batman, Bartın, Düzce oldu.

CHP listelerinde yer almayan önemli isimler; Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu oldu.

CHP listelerinde dikkat çeken isimler ise Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, İrem Yaman ve Senarist Onur Aydın. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin Erzincan’dan birinci sıradan adayı oldu.







