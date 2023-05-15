YSK cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını duyurdu. 2023 milletvekili genel seçim sonuçları ile partilerin çıkardıkları milletvekili sayıları belli oldu. AK Parti’nin başını çektiği Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.5, vekil sayısı 322 olurken CHP’nin önderlik ettiği Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35, vekil sayısı 213 oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10,5 oy oranı ile 65 milletvekilini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP ve ittifak ortakları Meclis’te 169 sandalye ile temsil edecek.