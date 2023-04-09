CHP İstanbul milletvekili adayları Saadet, DEVA, DP ve Gelecek Partisi seçmenlerinin gündeminde. YSK'nın takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyor. CHP, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini YSK’ya teslim edecek. CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başladı. Peki CHP İstanbul milletvekili adayları kimler? İşte 2023 seçimi CHP İstanbul listesinden giren Saadet, Gelecek ve Deva partisi milletvekili adayları.