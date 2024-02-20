Çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği ile tarımsal destek ödemeleri için gözler ödeme takvimine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "295 milyon 531 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir;
- Su Ürünleri Yetiştiriciliği desteği kapsamında 125 milyon 328 bin 255 TL,
- Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 78 milyon 274 bin 346 TL,
- Yem Bitkileri desteği kapsamında 38 milyon 438 bin 724 TL,
- Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 34 milyon 115 bin 740 TL,
- Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 19 milyon 373 bin 935 TL.
Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2024?
2024 yılı mazot gübre destekleri geçtiğimiz ekim ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı. Bir sonraki ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Çiftçi destek ödemesi nasıl sorgulanır?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.