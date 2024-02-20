Çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği ile tarımsal destek ödemeleri için gözler ödeme takvimine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "295 milyon 531 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.