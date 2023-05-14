Cumhur ittifakı oy oranı
CUMHUR İTTİFAKI OY ORANI BELLİ OLDU MU?
CUMHUR İTTİFAKI KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
14 Mayıs 2023 Cumhur İttifakı 600 milletvekili çıkarıyor.
İSTANBUL, İZMİR, ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYILARI
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerine göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olacak. İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.
DEPREM BÖLGELERİNDEKİ İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI
Deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği görülürken, 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı.
AK PARTİ'DE 15 BAKAN VEKİL ADAYI
AK Parti'de aday isimleri belli oldu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Tuğrul Türkeş Ankara 1. Bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.