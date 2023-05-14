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Cumhur İttifakı oy oranı ve milletvekili sayısı 2023

Cumhur İttifakı seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında merak ediliyor. 64 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemleri ile 2023 seçim sonuçlarına ilişkin bilgiler merak kazandı. 2023 Cumhur İttifakı oy oranı kaç, Cumhur ittifakı milletvekili sayısı kaç? Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin yer aldığı "Cumhur İttifakı" oy oranları ve milletvekili sayıları yenisafak.com’da.

18:06 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhur ittifakı oy oranı

Cumhur ittifakı oy oranı

Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri başladı.Cumhur İttifakı
YSK resmi açıklaması ile belli olacak.

CUMHUR İTTİFAKI OY ORANI BELLİ OLDU MU?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
ve milletvekili sayıları da açıklanmış olacak.

CUMHUR İTTİFAKI KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

14 Mayıs 2023 Cumhur İttifakı 600 milletvekili çıkarıyor.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYILARI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerine göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olacak. İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.

DEPREM BÖLGELERİNDEKİ İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI

Deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği görülürken, 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı.

AK PARTİ'DE 15 BAKAN VEKİL ADAYI

AK Parti'de aday isimleri belli oldu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Tuğrul Türkeş Ankara 1. Bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.



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Elazığ Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Elazığ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları